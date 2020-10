Diese acht Nationalspieler werden gegen die Türkei am Mittwoch (20.45 Uhr) in Köln geschont.

Die vier Profis, die am Sonntag noch für ihre Klubs gespielt haben (Robin Gosens, Bernd Leno, Niklas Stark, Luca Waldschmidt), waren vom Training im Stadion von Fortuna Köln ebenfalls befreit. Timo Werner (FC Chelsea) hatte sich wegen einer Erkältung abgemeldet, auch dessen Teamkollege Antonio Rüdiger kommt erst am Dienstag.

Löw wird gegen die Türken vielen Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance geben. Ernst wird es dann mit dem besten Aufgebot in der Nations League in der Ukraine (10. Oktober in Kiew) und gegen die Schweiz (13. Oktober erneut in Köln). "Es gibt nur einen Weg: Wir müssen punkten, punkten", hatte DFB-Präsident Fritz Keller im "SID"-Gespräch gesagt.