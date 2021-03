Fußball

DFB-Team | Emre Can: "So dürfen wir uns nie wieder präsentieren"

Emre Can startet mit dem DFB-Team gegen Island in die WM-Qualifikation. Der Dortmund-Spieler will einen neuen Rekord aufstellen und die 0:6-Schlappe gegen Spanien vergessen machen.

00:00:46, vor einer Stunde