Fußball

Diego Maradona ist tot - das letzte Spiel der "Hand Gottes"

Diego Maradona ist tot. Der Weltmeister von 1978 starb im Alter von 60 Jahren in seiner Heimat Argentinien. Am 25. Oktober 1997 stand Maradona im Estadio Monumental de Nunez in Buenos Aires im Trikot der Boca Juniors im Superclasico gegen Stadtrivale River Plate zum letzten Mal als aktiver Spieler auf dem Platz.

