Diego Armando Maradona ist tot. Eine Nachricht, die am 25. November 2020 die Sportwelt erschüttert.

Der Fußball verliert eine seiner schillerndsten Figuren. Einen Wahnsinnigen. Positiv wie negativ. Als Spieler genial, als Mensch oft auch auf Abwegen. Aber auch einer, der die Massenzu begeistern vermochte, wie kaum ein Zweiter - in Argentinien, in Barcelona, in Neapel.