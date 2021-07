Bergamo habe die "beste Jugendarbeit in Italien", führte Holzer aus: "Sie haben einen konsequenten Spielstil, schaffen es, anderswo gescheiterte Spieler wieder aufzubauen, lassen eher Leute weggehen, statt verrückte Gehälter zu zahlen. Und mit dieser Politik bestehen sie gegen die großen Vereine, die ganz andere Ressourcen haben."

Das müsse Klubs wie Frankfurt Hoffnung machen. Die SGE liege derzeit in Sachen Sport-Etat "in der Liga auf Platz sieben und in Europa auf Platz 48", sagte Holzer weiter.

"Da von Titeln zu reden, wäre zu gewagt. Aber ich wünsche mir, dass wir möglichst oft international dabei sind - oder zumindest immer die Chance haben, dabei zu sein." Das Beispiel von Atalanta zeige, dass es möglich ist.

La Liga Toni Kroos von Juventus umgarnt: Das Ende der königlichen Ära? VOR 3 STUNDEN

Rode neuer Eintracht-Kapitän

Das Trainerteam um Oliver Glasner hat indes Sebastian Rode als Nachfolger von Kapitän David Abraham ernannt. Nach dessen vorzeitigem Abgang war in der vergangenen Saison häufig Makoto Hasebe Spielführer der Hessen gewesen. Der Japaner wird ab sofort Stellvertreter, zusammen mit dem Österreicher Martin Hinteregger.

"Die Kapitänsbinde bei Eintracht Frankfurt zu tragen, erfüllt mich mit Stolz und großer Freude. Ich möchte mich bei Cheftrainer Oliver Glasner für sein Vertrauen bedanken", sagte Rode.

Glasner sagte: "Sebastian Rode ist als echter Hesse mit seiner großen Erfahrung und Persönlichkeit der ideale Kapitän für unsere Mannschaft. Das gilt auch für seine Stellvertreter Makoto Hasebe und Martin Hinteregger. Gemeinsam mit Kevin Trapp im Tor besitzen wir eine fantastische Achse.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: BVB schlägt FC Bologna im letzten Testspiel

(SID)

Drama pur in der Nachspielzeit! Spanien schlägt gegen die Elfenbeinküste zurück

2. Bundesliga Nürnberg gibt Sieg aus der Hand - Darmstadt verliert deutlich VOR 16 STUNDEN