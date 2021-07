DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund hat den zweiten Testspielsieg der Vorbereitung eingefahren. Nach zuvor zwei Niederlagen in Folge gewannen die Westfalen mit einer überzeugenden Leistung in Altach/Österreich gegen den FC Bologna mit 3:0 (3:0).

Giovanni Reyna (24.), Nachwuchsspieler Lennard Maloney (42.) und Steffen Tigges (45.) erzielten die Tore für die klar besseren Dortmunder. Mit dem Halbzeitpfiff ergoss sich ein starker Regenschauer über dem Spielfeld, der zu einer knapp zehn minütigen Verzögerung führte.

Die Borussia ließ sich davon nicht beeindrucken und zeigte sich auch im zweiten Abschnitt nach dem einwöchigem Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz in guter Form. Am Samstag geht es für den BVB um Trainer Marco Rose zurück nach Dortmund.

(SID)

