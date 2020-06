Der europäische Fußball erwacht langsam wieder zum Leben. Nachdem die Bundesliga im Mai schon wieder den Spielbetrieb aufnahm, zieht nun auch die Heimat von BVB-Star Erling Haaland nach: Am 16. Juni startet die norwegische Eliteserien in ihre neue Saison - und auf Eurosport 1 sowie im Eurosport Player könnt Ihr live dabei sein. Eurosport zeigt die Top-Spiele der ersten Spieltage.

In einer Zeit, in der Live-Fußballspiele rar gesät sind, dürfen sich die Fans in ganz Europa an den ersten drei Spieltagen der Eliteserien jeweils auf mindestens zwei Partien freuen. Eurosport zeigt die norwegische Liga nicht nur in Deutschland, sondern europaweit live auf Eurosport 1 und im Eurosport Player.

Los geht es am Dienstag, 16. Juni um 18:00 Uhr mit dem Spiel zwischen Aalesunds FK und dem amtierenden Meister und ehemaligen Klub von Erling Haaland, Molde FK. Das Spiel ist der erste Teil unseres Double-Headers. Direkt im Anschluss zeigt Eurosport 1 das Duell zwischen Sarpsborg 08 und Vålerenga aus Oslo.

Brann Bergen mit Ralf Fährmann live bei Eurosport

Einen Tag später, am 17. Juni um 20:30 Uhr, überträgt Eurosport 1 das Duell Haugesund gegen SK Brann Bergen mit dem ehemaligen Schalker Torwart Ralf Fährmann. Die jahrelange Schalker Nummer eins wurde im März von den Königsblauen nach Bergen ausgeliehen. Am 17. Juni dürfte der 31-Jährige sein Debüt in der Eliteserien geben.

Am Sonntag, 21. Juni um 20:30 Uhr, können die deutschen Fans Fährmann noch einmal live erleben. Dann empfängt der SK Brann den amtierenden Pokalsieger Viking FK aus Stavanger.

Bereits zuvor, am Samstag, 20. Juni kommt es um 20:30 Uhr zum großen Duell der Erzrivalen zwischen Molde FK und dem norwegischen Rekordmeister Rosenborg Trondheim.

Haaland, Ödegaard und Ajer begannen in der Eliteserien ihre Karrieren

Andrew Georgiou (President, Eurosport and Global Sports Rights & Sports Marketing Solutions) erklärte zur europaweiten Übertragung: "Wir freuen uns genauso wie Millionen europäischer Sportfans, dass der Live-Sport auf unsere Bildschirme zurückkehrt. Mit der europaweiten Übertragung der Eliteserien nutzen Discovery und Eurosport die verschiedenen Kanäle und Plattformen, um noch mehr Menschen Live-Sport näherzubringen."

Neben Überflieger Haaland begannen unter anderem auch Mega-Talent Martin Ödegaard, der aktuell bei Real Sociedad ganz groß aufspielt, und der hochangesehene Verteidiger Kristoffer Ajer, aktuell bei Celtic Glasgow, ihre Karrieren in Norwegens höchster Spielklasse. Es werden sicher nicht die letzten norwegischen Jungstars sein, die von der Eliteserien aus den europäischen Fußball erobern. So stehen die nächsten norwegischen Top-Talente schon in den Startlöchern.

Saisonauftakt der Eliteserien live bei Eurosport 1 und im Eurosport Player:

1. Spieltag:

Dienstag, 16. Juni, 18:00 Uhr: Aalesunds FK gegen Molde

Dienstag 16. Juni, 20:30 Uhr: Sarpsborg 08 gegen Vålerenga

Mittwoch, 17. Juni, 18:00 Uhr: IK Start gegen Strømsgodset

Mittwoch, 17. Juni, 20:30 Uhr: Haugesund gegen SK Brann Bergen

2. Spieltag:

Samstag, 20. Juni, 20:30 Uhr: Molde FK gegen Rosenborg BK

Sonntag, 21. Juni, 20:30 Uhr: SK Brann Bergen gegen Viking FK

3. Spieltag:

Dienstag, 24. Juni, 18:00 Uhr: IK Start gegen Molde FK

Dienstag, 24. Juni, 20:30 Uhr: Odds BK gegen Vålerenga

Mittwoch, 25 Juni, 18:00 Uhr: Sarpsborg 08 gegen Strømsgodset

Mittwoch, 25. Juni, 20:30 Uhr: Rosenborg BK gegen Bodø/Glimt

