Fußball

Drama um Brann Bergen in Norwegen: Sechs Tore in Verlängerung, 18 Elfmeter - und Brann steigt ab

Brann Bergen steht in der Abstiegsrelegation FK Jerv gegenüber. In der Verlängerung überschlagen sich die Ereignisse: Nach einem Platzverweis für Brann geht Jerv 3:1 in Führung, doch Brann gleicht aus. Jerv stellt auf 4:3, wieder gelingt Bergen der Ausgleich! Das Elfmeterschießen muss entscheiden - und erst der 18. Elfmeter bringt die Entscheidung für Jerv, das damit erstmals erstklassig spielt.

00:04:37, vor 23 Minuten