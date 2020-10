Fußball

13:0! Alle Tore von Ajax Amsterdam gegen Venlo im Video

Ajax Amsterdam ist am 6. Spieltag in der niederländischen Eredivisie ein historischer Sieg gelungen. Ajax schlug VVV-Venlo auswärts 13:0 (4:0) und erzielte damit den höchsten Erfolg in der Eredivise-Geschichte. Alle 13 Tore im Video.

