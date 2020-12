Verschiedene Blessuren machten dem Niederländer einen Strich durch die Rechnung, seit ein paar Wochen laboriert er an einer Leistenverletzung. Diese Rückschläge ließen den Flügelspieler bereits an ein erneutes Karriereende denken, wie er gegenüber dem niederländischen Sender "Fox News" erklärte: "Ehrlich gesagt, war die Energie in den vergangenen Wochen weg. Natürlich ging es mir durch den Kopf, aufzuhören", so Robben.