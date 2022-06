Der deutsche Torschütze aus dem Weltmeisterschafts-Finale 2014 gegen Argentinien spielte von 2013 bis 2016 bei den Münchnern, für die er 114 Pflichtspiele (36 Tore, 24 Vorlagen) absolvierte.

Für seine These, dass er mehr Zeit benötigt hätte, zählt der frühere Akteur von Borussia Dortmund prominente Beispiele auf. "Wir sehen es ein wenig bei Robert Lewandowski. Seit 2014 ist er in München, und die letzten beiden Jahre waren noch besser als die ersten", sagte er und nannte einen weiteren Spieler, der nach vielen Jahren bei seinem Verein richtig auftrumpft: "Wenn ich mir Karim Benzema anschaue, glaube ich, dass es sein 13. Jahr bei Real Madrid ist und er derzeit seinen besten Fußball spielt."

Ad

"Ich bin einfach glücklich, dort zu sein, wo ich bin", sagte Götze über seine jetzige Situation und gestand, dass ihn sein früherer Trainer Jürgen Klopp zum FC Liverpool holen wollte: "Vielleicht hätte ich mehr Titel gehabt, wenn ich zu Liverpool gegangen wäre, als Jürgen Klopp mich wollte."

Bundesliga Ex-Bielefelder übernimmt: Schalke stellt Kramer als neuen Trainer vor VOR 2 STUNDEN

Vor zwei Jahren stand sogar eine Rückkehr Götzes zum FC Bayern in Raum, als der 63-malige Nationalspieler ablösefrei nach seinem zweiten Anlauf bei Borussia Dortmund zu haben war. "Es wäre auch spannend, zurück nach München zu gehen und ihnen zu erklären, warum wir zusammen weitermachen sollten. Aber niemand weiß, wie mein Leben verlaufen wäre", sagte er.

Götze hat sich als WM-Siegtorschütze unsterblich gemacht

Nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt wird Götze für sein Tor zum WM-Titel 2014 in Erinnerung bleiben. Er erklärte, dass er bereits "ein paar hundert Mal" von diesem Treffer erzählt habe. In manchen Momenten müsse er sich "kneifen, um zu sagen, dass es schon acht Jahre her ist", plauderte er im Interview aus.

Gerüchte um einen erneuten Wechsel des Offensivallrounders halten sich hartnäckig in den Medien, obwohl sein Kontrakt noch bis Sommer 2024 läuft. Für Eindhoven kommt er auf 18 Tore und 18 Assists in 77 Einsätzen.

Gündogan schwelgt in WM-Erinnerungen: "Immer fantastisch"

Bundesliga Schmelzer rechnet mit Löw und DFB-Team ab: "Freude hatte ich dort nie" VOR 14 STUNDEN