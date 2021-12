Fußball

PSV Eindhoven bezwingt NEC Nijmegen dank Last-Minute-Tor und erklimmt Spitze - Mario Götze mit Mega-Solo

Mit zwei späten Toren schlägt die PSV Eindhoven NEC Nijmegen und erklimmt die Tabellenspitze in der Eredivisie. Bereits nach acht Minuten gerät die Elf von Roger Schmidt in Rückstand, doch dann dreht PSV auf. Zwar wird Mario Götze nach einem fantastischen Solo noch im letzten Moment gestoppt, doch dann drehen Yorbe Vertessen und Carlos Vinicius das Spiel. Damit zieht Eindoven an Ajax vorbei.

00:01:30, vor 37 Minuten