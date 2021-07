Nach "umfangreichen Gesprächen", so das Erste in einer Pressemitteilung, habe Schweinsteiger erklärt, dass "es ihm leid tue, dass durch seine Social-Media-Aktivitäten während der Halbzeit-Pause der Übertragung vom Viertelfinal-Spiel England - Ukraine im Ersten der Eindruck entstanden ist, er vermische seine Tätigkeit als "ARD"-Experte mit Werbung für Sponsoren. Dies sei so von ihm nicht beabsichtigt gewesen".

Über den Inhalt der Gespräche "wurde Vertraulichkeit vereinbart", so die "ARD". Man sei sich einig, "dass Bastian Schweinsteiger alles dafür tun wird, damit sich ein solcher Vorfall nicht mehr wiederholt", so die "ARD".

Die "ARD" und Schweinsteiger hatten sich 2019 auf eine Zusammenarbeit ab 2020 bis Ende 2022 verständigt. Der Ex-Bayern-Star wird somit auch bei der WM 2022 in Katar für die "ARD" als Experte im Einsatz sein.

(SID)

