Bundestrainer Joachim Löw holt Thomas Müller und Mats Hummels für die Fußball-EM zurück in die Nationalmannschaft. Löw berief die beiden im März 2019 ausgemusterten Weltmeister von 2014 in seinen 26er-Kader für das paneuropäische Turnier (11. Juni bis 11. Juli). Überraschend sind auch Linksverteidiger Christian Günter (SC Freiburg) und Stürmer Kevin Volland (AS Monaco) dabei.

"Wir haben gesehen, was er in Frankreich geleistet hat, er hat 16 Tore erzielt und macht auch körperlich einen sehr guten Eindruck", sagte der 61-Jährige zu Volland.

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München stellt mit acht Spielern den Kern des Aufgebots, auch Youngster Jamal Musiala (18) wurde nominiert. Das Torhüter-Trio bilden nach dem Ausfall von Marc-Andre ter Stegen (Knie-OP) Kapitän Manuel Neuer, Kevin Trapp und Bernd Leno. Jérôme Boateng (FC Bayern), Julian Draxler, Thilo Kehrer (beide Paris Saint-Germain) und Julian Brandt (Borussia Dortmund) wurden hingegen nicht berücksichtigt.

Auch Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen), Felix Uduokhai (FC Augsburg), Niklas Stark (Hertha BSC), Philipp Max (PSV Eindhoven), Nico Schulz (BVB), Ridle Baku (VfL Wolfsburg), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Mahmoud Dahoud (BVB), Suat Serdar (FC Schalke 04), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen), Amin Younes (Eintracht Frankfurt) und Luca Waldschmidt (Benfica Lissabon), die in den vergangenen Jahren mindestens einmal schon zu Löws Aufgebot gehörten, sprangen nicht mehr auf den EM-Zug auf.

EM-Kader: Löw kann bis 1. Juni noch umsortieren

"Wir haben gesagt, dass wir alles nochmals auf den Kopf stellen, jeden Stein umdrehen, um die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen und alles dem Erfolg unterzuordnen", sagte Löw bei seiner Live-Präsentation aus Frankfurt/Main. "Einen Umbruch komplett abzubrechen, macht keinen Sinn. Aber man kann ihn mal unterbrechen", betonte er. "Uns haben in einigen Spielen Stabilität und Erfahrung gefehlt. Müller und Hummels haben eine sehr starke Saison gespielt, sie können führen."

Nach den Pleiten in Spanien (0:6) und gegen Nordmazedonien (1:2) war der Druck auf Löw nochmals enorm gestiegen. Bereits zuvor war dem Bundestrainer vorgeworfen worden, nicht mehr die beste Mannschaft zu nominieren. Löw zeigte sich in der Angelegenheit Hummels/Müller stur - bis zum Mittwoch. Durch seine Abschiedsankündigung hatte er sich zuvor elegant von der Pflicht befreit, über das Turnierende hinauszudenken.

Marco Reus hatte bereits am Dienstag via Instagram verkündet, in Absprache mit Löw nach einer "komplizierten und kräftezehrenden Saison" nicht zur EM zu fahren. "Ich bin zum Entschluss gekommen, meinem Körper Zeit zu geben, sich zu erholen", schrieb er.

Am 28. Mai beginnt die unmittelbare EM-Vorbereitung mit dem Trainingslager im Hotel Nidum Casual Luxury in Seefeld/Tirol. Der an COVID-19 erkrankte Toni Kroos wird womöglich einige Tage später anreisen, sieht seine Turnierteilnahme aber keinesfalls gefährdet. "Natürlich werde ich bereit sein", sagte er.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) trifft in der Vorrunde in München auf Weltmeister Frankreich (15. Juni), Titelverteidiger Portugal (19.6.) und Ungarn (23.6.).

Der DFB-Kader für die EURO 2020:

Tor: Manuel Neuer (FC Bayern München), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Bernd Leno (FC Arsenal)

Abwehr: Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Niklas Süle (FC Bayern München), Emre Can (Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Robin Koch (Leeds United), Christian Günter (SC Freiburg), Marcel Halstenberg (RB Leipzig)

Mittelfeld/Angriff: Joshua Kimmich (FC Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Serge Gnabry (FC Bayern München), Kai Havertz (FC Chelsea), Toni Kroos (Real Madrid), Leon Goretzka (FC Bayern München), Timo Werner (FC Chelsea), Thomas Müller (FC Bayern München), Leroy Sane (Bayern München), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Jamal Musiala (FC Bayern München), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Kevin Volland (AS Monaco)

Kader-Übersicht nach Vereinen:

FC Bayern München (8): Manuel Neuer, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Thomas Müller, Leroy Sane, Jamal Musiala

Manuel Neuer, Niklas Süle, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Thomas Müller, Leroy Sane, Jamal Musiala Borussia Mönchengladbach (3): Matthias Ginter, Jonas Hofmann, Florian Neuhaus

Matthias Ginter, Jonas Hofmann, Florian Neuhaus FC Chelsea (3): Antonio Rüdiger, Kai Havertz, Timo Werner

Antonio Rüdiger, Kai Havertz, Timo Werner Borussia Dortmund (2): Emre Can, Mats Hummels

Emre Can, Mats Hummels RB Leipzig (2): Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg

Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg FC Arsenal (1): Bernd Leno

Bernd Leno Atalanta Bergamo (1): Robin Gosens

Robin Gosens Eintracht Frankfurt (1): Kevin Trapp

Kevin Trapp SC Freiburg (1): Christian Günter

Christian Günter Leeds United (1): Robin Koch

Robin Koch Real Madrid (1): Toni Kroos

Toni Kroos Manchester City (1): Ilkay Gündogan

Ilkay Gündogan AS Monaco (1): Kevin Volland

