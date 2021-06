Publiziert 22/06/2021 Am 20:51 GMT | Update 22/06/2021 Am 21:37 GMT

In den ersten Minuten hinterließ die englische Mannschaft den Eindruck, als wollte sie etwas gut machen. Sie drückte von Beginn nach vorne, ging bei gegnerischem Ballbesitz sehr früh drauf und erarbeitete sich in der Anfangsphase einige zwingende Torchancen.

Bereits in der zweiten Minute ergab sich für die Briten eine dicke Möglichkeit auf den Führungstreffer. Luke Shaw spielte von der Mittellinie halbhoch per Vertikalball in die Spitze. Raheem Sterling hob den Ball links im Strafraum direkt über den herausgeeilten Keeper Tomáš Vaclík. Der Ball sprang an den rechten Pfosten und aus der Gefahrenzone.

Zehn Minuten später gingen die Three Lions verdient in Front. Kapitän Harry Kane passte nach links zu Jack Grealish, der in den Sechzehner eindrang und hoch in den Fünfer flankte. Bukayo Saka tauchte unter dem Ball hindurch, doch Sterling köpfte am zweiten Pfosten unbedrängt zum 1:0 ein.

Tschechien war hauptsächlich mit der Defensivarbeit beschäftigt und sorgte nur selten für Torgefahr. England blieb nach dem Treffer zwar das aktivere Team, viele Chancen erspielten sich die Briten bis zum Halbzeitpfiff aber nicht mehr.

Spielerisch war der zweite Durchgang sicherlich kein Leckerbissen. Das Tempo war nicht sehr hoch. England fokussierte sich auf die Ergebnisverwaltung und investierte ebenso wie Tschechien nicht viel ins Offensivspiel.

Es dauerte bis in die 83. Minute, als erstmals nach dem Seitenwechsel geschossen wurde. Der Abschluss des eingewechselten Ex-Nürnbergers Tomáš Pekhart blieb aber ebenso erfolglos wie Alex Králs Fernschuss in der ersten Minute der Nachspielzeit. Es blieb bei diesen beiden Schüssen in Halbzeit zwei, dementsprechend schlossen die Engländer nach der Pause kein einziges Mal ab.

Der Tweet zum Spiel:

Nachdem die Gruppe B gestern abschlossen wurde, war klar, dass sowohl die tschechische als auch die englische Nationalmannschaft bereits vor ihrem dritten Gruppenspiel sicher für das Achtelfinale qualifiziert sind. Letztendlich zog Tschechien hinter England und Kroatien als Gruppendritter in die K.-o.-Phase ein.

Das fiel auf: Sancho musste zunächst erneut zuschauen

Borussia Dortmunds Jadon Sancho blieb zunächst bei keiner Einsatzzeit in dieser Europameisterschaft. Im Gegensatz zur Nullnummer gegen das schottische Team, erhielt der junge Flügelflitzer diesmal aber einen Platz im Spieltagskader. Saka und Sterling durften offensiv auf den Außenbahnen ran. Beiden gehörten in der Anfangsphase zu den auffälligsten Akteuren, Sterling markierte gar den goldenen Treffer des Abends. In der Schlussphase der Partie zog der englische Nationalcoach Gareth Southgate seine letzte Wechseloption, indem er in der 84. Minute Sancho für Saka in die Partie brachte. Trotz all der Kritik, die Southgate bisher dafür erhielt, dass er Sancho bis zu diesem Spiel keine Einsatzzeit gewährte, sollte natürlich beachtet werden, dass Sancho im Three-Lions-Dress noch nicht so performte, wie er das im BVB-Dress tat.

Die Statistik: 3

Die Three Lions schafften es zum dritten Mal, ihre Gruppe bei einer EM oder WM abzuschließen, ohne dabei ein Gegentor zu fangen. Bei den Weltmeisterschaften in den Jahren 1966 und 1982 glückte ihnen dies ebenfalls.

