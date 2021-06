Zum Auftakt der K.o.-Runde bei der EURO 2020 wartet ein harter Brocken auf das DFB-Team. Im legendären Wembley Stadion in London geht es gegen England.

Das Achtelfinale steht am Dienstag, den 29. Juni auf der Programm. Anstoß ist um 18:00 Uhr MESZ.

England hat als Gruppensieger den Einzug in die Runde der besten 16 geschafft. Deutschland qualifizierte sich hinter Frankreich als Zweiter der Gruppe F.

Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung des Achtelfinal-Matches zwischen England und Deutschland bei den Europameisterschaften.

Die "ARD" ist beim Achtelfinale in London am Dienstag ab 18:00 Uhr live im TV mit von der Partie.

Die "ARD" zeigt die Partie zwischen England und der deutschen Mannschaft zudem im kostenlosen Livestream.

Bei Eurosport.de informieren wir Euch natürlich umfangreich über die Europameisterschaft. Hier gibt es auch einen Liveticker zum Match zwischen England und Deutschland.

Showdown im Fußball-Tempel Wembley: Mit einem Sieg im Klassiker gegen England will Joachim Löw seinem goldenen Abschied näherkommen. Denn im Viertelfinale würde auf das DFB-Team mit Schweden oder der Ukraine ein machbarer Gegner warten, im Halbfinale träfe das Löw-Team auf Dänemark oder Tschechien. Doch bei einer Niederlage in Wembley wäre die Bundestrainer-Ära von Löw beendet. | Zur Meldung

Die englische Nationalmannschaft trifft am Dienstag im Achtelfinale der Europameisterschaft auf Deutschland (ab 18:00 Uhr im Liveticker). Trotz einer Vorrunde ohne Niederlage wird die Leistung der Three Lions in der englischen Heimat eher durchwachsen gesehen. Vor allem von der viel gelobten Offensive um Harry Kane, Raheem Sterling und Co. wird deutlich mehr erwartet. | Zur Meldung