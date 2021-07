Mikkel Damsgaard brachte die Dänen im Londoner Wembley-Stadion per direktem Freistoß in Führung, doch ein Eigentor vom dänischen Kapitän Simon Kjaer (39.) sowie ein Treffer per Elfmeter-Nachschuss von Harry Kane (104.) drehte das Blatt zugunsten der Three Lions.

Die englische Presse überschlug sich anschließend vor Begeisterung, denn England wartet seit 55 Jahren auf einen großen Titel. Im Finale am Sonntag (21 Uhr) kommt es zum Duell mit Italien.

Die Pressestimmen aus Deutschland und Großbritannien zum Halbfinalsieg der Engländer gegen Dänemark.

Pressestimmen aus Deutschland

Kicker: "Premiere! Kane schießt England gegen Dänemark ins erste EM-Finale."

Sport Bild: "2. Ball im Spiel & Dusel-Elfer: England mit Kane und Glück ins Finale. England träumt weiter. Die Three Lions ringen in London Dänemark mit 2:1 nach Verlängerung nieder. Three Lions folgen Italiens ins große Endspiel und wollen die historische Chance auf den ersten großen Titel seit dem WM-Erfolg von 1966 nutzen."

Sky: "Wembley bebt und feiert! Kane schießt England erstmals ins EM-Finale."

Sport 1: "Historische Titelchance: Englands Traum lebt. Ein umstrittener Elfer lässt England weiter vom EM-Titel träumen. Im Halbfinale gegen Dänemark sorgt Harry Kane in der Verlängerung für die Entscheidung."

Harry Kane (vorne) schoss England gegen Dänemark ins EM-Finale Fotocredit: Getty Images

Spox: "Die englische Nationalmannschaft steht erstmals seit 1966 in einem Endspiel bei einem großen Turnier. Vor 65.000 Zuschauern im heimischen Wembley schlugen die Three Lions den Überraschungshalbfinalisten Dänemark mit 2:1 nach Verlängerung. England trifft am Sonntag im EM Finale auf Italien. Die Entscheidung zugunsten der Engländer fiel nach einer höchst strittigen Schiedsrichter-Entscheidung."

Die Welt: "Glücklicher Sieg gegen Dänemark – Englands Titeltraum lebt. England steht im Endspiel der Europameisterschaft: Doch das Team von Gareth Southgate braucht einen umstrittenen Elfmeter in der Verlängerung zum Sieg gegen Dänemark. Mit dieser Leistung wird es gegen Italien sehr schwer, den ersten Titel seit 55 Jahren zu gewinnen."

FAZ: "Was für ein Drama! Außenseiter Dänemark geht im Halbfinale in Führung und schlägt sich wacker. Doch England dreht die Partie in Wembley und gewinnt per Nachschuss nach einem umstrittenen Elfmeter."

SZ: "Englands Fluch endet in Wembley. 55 Jahre nach dem Sieg bei der WM 1966 steht England bei einem großen Turnier wieder im Finale - weil Harry Kane in der Verlängerung gegen Dänemark nach einem umstrittenen Strafstoß trifft."

Der Spiegel: "Es brauchte 120 Minuten und eine zweifelhafte Elfmeter-Entscheidung: England ist mit einem knappen Sieg gegen Dänemark ins Endspiel der EM eingezogen."

Focus: "Schiri schenkt England historisches Wembley-Finale! Nach 120 Minuten platzt Dänen-Traum."

Die Zeit: "England steht nach dem Sieg gegen Dänemark zum ersten Mal überhaupt in einem EM-Finale. Die Dänen zeigten sich erst stark, in der Verlängerung ging jedoch die Kraft aus."

England bejubelt den Einzug in das EM-Finale in Wembley Fotocredit: Getty Images

Pressestimmen aus Großbritannien

The Sun: "Als der Moment kam, fühlte es sich an, als ob 55 Jahre Fußballschmerz und 16 Monate pandemischer Frustration in einer Explosion der Freude verschwunden wären. Und, wie man in Wembley gerne singt, die guten Zeiten schienen noch nie so gut zu sein."

Daily Mail: "Noch ein Sieg bis zum großen Triumph. England in Ekstase nach Harry Kanes Elfmeter-Nachschusstreffer in der Verlängerung, der die Three Lions nach dem epischen 2:1-Euros-Sieg über Dänemark zum ersten Mal seit 1966 ins Finale eines großen Turniers bringt - gegen Italien am Sonntag."

Daily Mirror: "England besiegt Dänemark, beendet damit 55 lange Jahre Wartezeit und steht im Finale der Euro 2020 gegen Italien."

England feiert den Einzug ins Finale der EURO 2020 Fotocredit: Getty Images

The Independet: "Kommt es endlich nach Hause? Ein Tor in der Verlängerung von Harry Kane sicherte England den Einzug in das erste Finale eines großen Turniers seit 55 Jahren."

The Guardian: "England schlägt Dänemark in der Verlängerung und steht damit im Finale der Euro 2020 gegen Italien."

The Telegraph: "Harry Kanes Sieg in der Verlängerung vernichtet Dänemark und bringt England ins erste Finale seit 1966. Es gibt keinen Grund für Tränen, außer denen, die vor Freude und Erleichterung vergossen werden. Es gibt keinen Grund für Träumereien oder schmerzhafte "Was wäre wenn?"-Rufe. Nicht dieses Mal."

