"Jetzt geht's erst richtig los!", stimmte der DFB-Routinier auf die bevorstehende Achtelfinal-Partie am Dienstag gegen England ein ( ab 18.00 Uhr im Ticker ).

"Das war ein lockerer Aufgalopp", fügte Kimmich scherzhaft hinzu. Wie das Instagram-Video des Angreifers zeigt, scheinen nach dem 2:2 gegen Ungarn in bester Laune - auch wenn ihre Aussagen wohl mit etwas Ironie zu betrachten sind.

Zudem glänzte Müller noch mit ein paar Fußball-Weisheiten: "Keep it serious and simple. Der Ball muss ins Tor, das Runde ins Eckige. Ein Unentschieden gibt auch einen Punkt", erklärte der Bayern-Star, der sich sichtlich über den zweiten Gruppen-Platz der Jogi-Elf freut.

Bundesliga Bayern krempelt um: Das ist Nagelsmanns Trainerteam VOR 14 STUNDEN

Und er legte noch einen drauf: "Das Wort 'Zweiter' besteht ja aus 'zwei' und 'weiter'", philosophierte der Bayern-Star. "Zweiter samma", frohlockte Müller in bayrischem Dialekt. "Wenn ich das poste, ja, dann kriege ich einen Nobelpreis", flachste der 31-Jährige, dessen lustige Show-Einlage auf Instagram für zahlreiche Klicks sorgte.

Klare Kante: Kimmich analysiert Zitterpartie gegen Ungarn

EURO 2020 Sané nur noch Sündenbock: Was jetzt passieren muss VOR 2 STUNDEN