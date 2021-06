Zwischen Schweden und der Ukraine wurde der letzte EM-Viertelfinalist ermittelt, der kommenden Samstag auf Deutschland-Bezwinger England in Rom trifft. Die Osteuropäer kamen offensiv besser ins Spiel und hatten durch Roman Yaremchuck die erste Chance, doch Robin Olsen parierte stark (11.). Die Schweden brauchten etwa eine Viertelstunde, um in der K.o.-Phase anzukommen und hatten durch den ehemaligen Dortmunder Alexander Isak ihre erste Gelegenheit. Der Stürmer von Real Sociedad verzog aber denkbar knapp (19.).

Nachdem die Schweden immer mehr die Kontrolle der Partie innehatten, kamen die Ukrainer, die durch den Sieg im Gruppenspiel der Schweden über Polen überhaupt erst das Achtelfinale erreichten, zur zu diesem Zeitpunkt überraschenden Führung. Nach einer schönen Außenristflanke von Andrij Yarmolenko auf den zweiten Pfosten, nahm Oleksandr Zinchenko den Ball mit vollem Risiko direkt. Olsen war noch dran, konnte den Einschlag aber nicht mehr verhindern (27.).

Die Schweden taten sich nach dem Rückstand weiter schwer gegen tiefstehende Ukrainer, kamen vor der Pause aber noch zum insgesamt verdienten Ausgleich. Der Leipziger Emil Forsberg zog nach perfekter Ballannahme außerhalb des Strafraums ab. Der Schuss noch abgefälscht und daher unhaltbar für Heorhiy Buschan im Kasten des EM-Gastgebers von 2012 (43.).

Nach der Pause zunächst Pech für die Ukraine. Serhij Sydortschuk traf nach einem erneuten Zuspiel von Yarmolenko nur den rechten Außenpfosten (56.). Doch das Pech begleitete auch die Schweden – und das gleich doppelt! Nur eine Minute nach dem Alu-Treffer der Ukrainer traf Forsberg mit einem gefühlvollen Schlenzer nur den rechten Pfosten, bevor er nach einer weiteren schönen Einzelaktion und deutlich mehr Gewalt nur die Querlatte traf (69.). Nur drei Minuten zwang Dejan Kulusevski den Schlussmann der Ukrainer, Heorhij Bushchan, zu einer Glanzparade (66.).

In der Schlussphase wurde die Partie dann immer zerfahrener, Spielfluss kam kaum noch auf. Die Entscheidung musste also in der Verlängerung her. In dieser entwickelte sich ein reiner Abnutzungskampf, Spielfluss kam kaum noch auf. Aufreger gab es dennoch: Marcus Danielson traf zwar den Ball, aber eben auch viel Knie von Artem Besedin. Der italienische Unparteiische Daniele Orsato zeigte zunächst nur Gelb, nach Überprüfung der Bilder revidierte er seine Entscheidung und schickte Danielson zurecht vom Platz. Auch für Besedin war das Spiel mit einer Knieverletzung beendet. Als sich die Schweden in Unterzahl doch noch in das Elfmeterschießen schienen retten zu können, köpfte Artem Dovbyk die Ukraine doch noch ins Achtelfinale nach Rom (120.+1). Dort trifft das Team von Andrij Schewtschenko kommenden Samstag auf die Three Lions.

Das fiel auf: Abnutzungskampf

Das auf dem Papier möglicherweise unattraktivste Achtelfinale dieser EM mag über lange Zeit viele Fans überrascht haben. Die vor der Partie leicht favorisierten Schweden hatten mehrere gute Chancen und gewannen nach Alu-Treffern 2:1. Doch auch die Ukrainer hatten gute Momente und kamen vor allem durch Zuspiele Yarmolenkos zu guten Gelegenheiten. Doch ab der 70. Minute schlichen sich vermehrt Krämpfe und Verletzungen ein und vor allem in der Verlängerung kam kaum noch Spielfluss auf. Ständig mussten Spieler beider Mannschaften auf dem Platz behandelt werden. Die Trainer nahmen jeweils sechs Wechsel vor. Was bei den Schweden mit der Roten Karte dazu führte, dass nur drei der zehn gestarteten Feldspieler über die volle Distanz gingen.

Die Statistik: 1

Erstmal erreicht die Ukraine das Viertelfinale einer Europameisterschaft. Nach 2006 ist es die insgesamt zweite Teilnahme an der Runde der letzten acht bei einem großen Turnier.

