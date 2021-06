Publiziert 13/06/2021 Am 14:50 GMT | Update 13/06/2021 Am 14:57 GMT

Gleich zum Auftakt der Gruppe D kam es zum Topspiel zwischen den Mitfavoriten England und Kroatien. Gerade bei den Three Lions ist die Hoffnung groß, in vier Wochen im Wembley das Finale bestreiten zu dürfen.

Und nach nur wenigen Minuten hatten die Engländer auch schon die erste große Chance. Raheem Sterling schaltete nach einem Ballgewinn schnell um und bediente Phil Foden. Nach einem kurzen Haken schlenzte der 21-Jährige auf das lange Eck, wo der Ball vom Pfosten zurück ins Feld sprang (6.). Kurz darauf zog Kalvin Phillips nach einem Eckball aus dem Rückraum ab, scheiterte aber an Dominik Livakovic (9.).

Auch danach gelang es den Kroaten nur selten, mal für Entlastung zu sorgen. Immer wieder suchten die Engländer den Ball in die Spitze und ließen ihren Gegnern nur wenig Zeit zum Durchatmen.

EURO 2020 Teamarzt bestätigt Herzstillstand bei Eriksen: "Er war weg" VOR EINER STUNDE

Die erste nennenswerte Torannäherung kam durch Ivan Perisic, der den Ball nach einer Flanke aber zu unsauber traf (27.). In dieser Phase gelang es den Kroaten erstmals, ihrerseits den Druck zu erhöhen, auch wenn keine nennenswerten Chancen heraussprangen. So spielte sich das Geschehen bis zur Pause hauptsächlich im Mittelfeld ab. Erst kurz vor dem Halbzeitpfiff durfte es Kieran Trippier mit einem Freistoß von der Strafraumkante noch einmal probieren. Der in der Mauer stehende Ivan Perisic sprang aber hoch und köpfte den Ball zur Seite (43.).

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte passierte bis auf einen Distanzschuss von Luka Modric (55.) zunächst wenig. Dann aber zappelte der Ball plötzlich im Netz, weil England mal schnell in die Spitze gespielt hatte. Phillips verschaffte sich mit einem Haken Platz und steckte dann im richtigen Moment auf Sterling durch. Der 26-Jährige schob den Ball an Livakovic vorbei zum 1:0 ins Tor (57.).

Der Treffer brachte der Partie neues Leben. Harry Kane traf nach einer Flanke auf den langen Pfosten den Ball nicht richtig und krachte zudem noch mit der Schulter schmerzhaft gegen das Gehäuse (61.). Wenig später streifte ein Freistoß von Mason Mount das obere Tornetz (70.), während Sterling freistehend aus zehn Metern deutlich verzog (74.).

In der Schlussviertelstunde erhöhte Kroatien nochmal den Druck, doch die englische Defensive hielt stand. Mit der letzten Aktion schoss Mario Pasalic nach einem Einwurf über das Tor (90.+5). So durften sich die Engländer über einen letztlich verdienten Sieg und einen guten Auftakt in diese Europameisterschaft freuen.

Das fiel auf: Zwei gute Phasen reichen England

Es war eine Anfangsphase, die die Herzen englischer Fans höher schlagen ließ. Mit hohem Pressing eroberten die Three Lions die Bälle schon tief in der kroatischen Hälfte. Es folgten entweder schnelle Passstafetten oder ein Tempodribbling der agilen englischen Offensivspieler. So schien es nur ein Frage der Zeit zu sein, bis der Führungstreffer fiel. Doch nach knapp 20 Minuten verpuffte das Powerplay der Mannschaft von Gareth Southgate. Die Engländer erlaubten Kroatien, ins Spiel zu finden, auch wenn diese nur wenig Gefahr ausstrahlten. Auch in der zweiten Halbzeit bot sich zunächst kein Spektakel, bis fast aus dem Nichts der Führungstreffer fiel. In den Minuten danach zeigten die Engländer dann auch nochmal das Gesicht der ersten Viertelstunde, ehe sie in der Schlussphase nur noch auf Ergebnisverwaltung bedacht waren. So reichten den Three Lions am Ende zwei gute Phasen, um gegen meist harmlose Kroaten einen Auftaktsieg einzufahren.

Der Tweet zum Spiel:

Wer sich auf englischer Seite auf Jadon Sancho gefreut hatte, wurde enttäuscht. Der Dortmunder schaffte es nicht in den 23-köpfigen Kader für den Spieltag. In den Phasen, in denen das Spiel im Mittelfeld stagnierte, vermisste manch einer seine Kreativität auf dem Feld.

Die Statistik: 17 Jahre 349 Tage

Um das Ergebnis abzusichern, brachte England-Coach Southgate in den Schlussminuten Jude Bellingham für Kane. Damit avancierte das BVB-Talent mit 17 Jahren und 349 Tagen zum jüngsten Spieler bei einer Europameisterschaft überhaupt.

Das könnte Dich auch interessieren: "Lächerliche" Optionen: Schmeichel kritisiert UEFA nach Fortsetzung scharf

Emotionales Statement: Hjulmand erklärt Spielfortsetzung

EURO 2020 Rätsel um Sancho: England-Star gegen Kroatien aus dem Kader gestrichen VOR EINER STUNDE