So trällerten die drei DFB-Stars die Melodie des Songs "What's Up?" von der Alternative Rockband "4 Non Blondes" aus dem Jahr 1992.

In dem Video, das im Netz für Furore sorgte, ist ebenfalls zu erkennen, dass auch Kevin Trapp und Mats Hummels der Runde beiwohnten - und sogar mitsangen.

Koch kommentierte das Video in seiner Instagram-Story scherzhaft mit dem Titel "Boyband izz daa".

Lässiger könnte die mentale Vorbereitung auf das nächste EM-Spiel wohl nicht aussehen, aber seht selbst:

