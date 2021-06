Publiziert 27/06/2021 Am 11:52 GMT | Update 27/06/2021 Am 11:54 GMT

Gareth Bale verschoss Blicke wie Feuerblitze, dann stürmte er kommentarlos aus dem "BBC"-Interview. Die Frage nach seiner Zukunft erzürnte den einzigen walisischen Starspieler nach dem EM-Aus noch mehr als seine Privatfehde mit dem deutschen Schiedsrichter Daniel Siebert.

"Der Schiedsrichter war wohl von den dänischen Fans beeinflusst", hatte der 31-Jährige nach dem 0:4 (0:1) im einseitigen Achtelfinale von Amsterdam geschimpft, im Internet kursierte ein Video, das ihn dabei erwischte, wie er hinter Sieberts Rücken ein saftiges "Fuck off" ausspie. Höhnisch geklatscht hatte er ohnehin mehrfach.

Offen ließ Bale nach seiner vergeblichen Bewerbung für eine Rote Karte zunächst die Frage aller Fragen, ob sein 95. Länderspiel auch sein letztes gewesen ist. Erst im walisischen Fernsehen löste er bei S4C später auf: "Ich will weiterspielen. Die Leute stellen immer dumme Fragen. Ich werde für Wales bis zu dem Tag spielen, an dem ich mit dem Fußball aufhöre."

EURO 2020 Österreich hadert nach EM-Aus: "Unverdient und bitter" VOR 3 STUNDEN

Bale nach EM-Aus geknickt

Der Abgang wäre auch wenig rühmlich gewesen. "Ich hoffe, dass er weitermacht, weil er ein großartiger Spieler ist. Carlo Ancelotti kann vielleicht bei Real Madrid noch einmal seine Motivation wecken", sagte der deutsche 2014er-Weltmeister Sami Khedira als "ESPN"-Experte.

Doch Gareth Bale ist längst nicht mehr die jugendliche, pfeilschnelle Gefahr mit Dutt auf der rechten Außenbahn. Seine mögliche Weltkarriere ist irgendwie im Sande verlaufen, mehr als eineinhalb Jahre lang wartet er in der Nationalmannschaft schon auf sein 34. Tor. Er sagte geknickt:

Das Spiel lief nicht so, wie wir es wollten. Aber es ist besser, da rauszugehen, zu treten und zu schreien, als sich einfach zu ergeben."

Wales-Coach Page nimmt Bale in Schutz

In Wales ist es immer noch ein bisschen wie Gotteslästerung, am Denkmal Bale zu rütteln. Und so hatte der einstige Tottenham-Star am Samstagabend einen starken Beschützer, groß, kahlköpfig, tätowiert und verschwitzt. Es war sein Trainer.

Rob Page sagte:

Gareth war wie jeder Spieler enttäuscht. Warum sollte er eine solche Frage beantworten? Für mich war das eine unsensible Frage. Warum stellt man eine solche Frage?"

Weil sich das Gerücht über Bales Rücktritt seit Wochen hielt.

Ex-Bayern-Star Hughes über Bale: "31 ist das neue 25"

"Er wird erst mal Golf spielen und sich erholen", vermutet Ex-Kapitän Ashley Williams, er spielte damit auf die alte Geschichte an, dass Bale lieber auf den Grüns einlocht, als Tore zu schießen. "Er wird tun, was er tun will."

Für den früheren Bayern-Star und Nationaltrainer Mark Hughes stellt sich die Frage nach einer Fortsetzung der Karriere ohnehin nicht. Hughes sagte:

31 ist das neue 25. Ich wäre wirklich sehr enttäuscht, wenn er das Gefühl hätte, schon genug gegeben zu haben."

Gareth Bale, sagte zudem Ashley Williams, sei einfach Gareth Bale, "so herzerwärmend, freundlich, er nimmt jeden auf. Wir wollen ihn auch noch bei der WM sehen." Daniel Siebert wird möglicherweise nicht in allen Punkten zustimmen.

Das könnte Dich auch interessieren: Dieser Schiedsrichter pfeift Deutschland gegen England

(SID)

"Müssen eklig sein": Müller erklärt, worauf es gegen England ankommt

EURO 2020 Klopp: "Deutschland abzuschreiben wäre verrückt" VOR 4 STUNDEN