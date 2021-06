Publiziert 21/06/2021 Am 10:43 GMT | Update 21/06/2021 Am 10:47 GMT

Die "Bild" spekuliert etwa, dass Southgate die Transfergerüchte um den 21-Jährigen mitten im Turnier nicht gutheiße und daher auf Sancho verzichte, um sich weiter auf das Wesentliche konzentrieren zu können.

Doch die "Daily Mail" widerspricht diesen Mutmaßungen und nennt andere Gründe. Der englische Coach sei vielmehr nicht komplett vom BVB-Star überzeugt.

Denn bereits vor der EM meinte Southgate in Bezug auf die Bundesliga: "Die Top-Teams können die englischen Mannschaften in der Champions League sicherlich herausfordern. Aber ich glaube nicht, dass das Niveau in Deutschland ganz so hoch ist, denn die Finanzen sind auch nicht ganz so hoch."

Daher seien die acht Tore und zwölf Assists von Sancho aus der angelaufenen Bundesligasaison mit Dortmund (wettbewerbsübergreifend 16 Tore, 20 Vorlagen) nicht so hoch zu bewerten wie etwa vergleichbare Leistungen in der Premier League.

Jadon Sancho gegen Tschechien eine Option

Für das letzte Gruppenspiel gegen Tschechien ( Dienstag, 21:00 Uhr im Liveticker ) könnte der Angreifer dennoch eine Option sein. Dies ließ Southgate gegenüber englischen Reportern durchblicken: "Wir haben einige gefährliche Optionen und viele davon sind junge Spieler, die das erste Mal bei einem großen Turnier dabei sind. Deshalb haben wir als Trainerteam realistische Erwartungen. Jadon ist auch einer davon. Er hat in den vergangenen Tagen gut trainiert."

Zuletzt war die Kritik an Sanchos Nichtberücksichtigung in England gewachsen. Ex-Nationalspieler Rio Ferdinand monierte etwa: "Ich verstehe das wirklich nicht. Im ersten Spiel saß er nicht einmal auf der Bank, im zweiten kam er auch nicht zum Einsatz. Man hat einfach so ein großes Talent da rumsitzen."

Der Transferpoker um Sancho geht in jedem Fall auch während der EM weiter. Nach Informationen von "TalkSPORT" gab Manchester United vor wenigen Tagen ein neues, verbessertes Angebot ab. Dieses soll sich auf eine Summe von rund 87 Millionen Euro belaufen.

Damit liegen die Engländer nicht mehr weit entfernt von der Forderung der Dortmunder, die bei mindestens 90 Millionen Euro zuzüglich Boni liegen soll. Der BVB möchte zudem, dass ein Deal bis spätestens 23. Juli über die Bühne geht. Denn dann beginnt die Vorbereitung des Klubs auf die neue Spielzeit.

