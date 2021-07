"Traurigerweise ist das nichts Neues. Wir müssen als Gesellschaft besser werden und diese Menschen zur Verantwortung ziehen", betonte Jadon Sancho. "Hass wird niemals siegen."

Er sei immer noch von gemischten Emotionen durchgeschüttelt: "Das ist mit Abstand das schlimmste Gefühl in meiner Karriere."

Auch Marcus Rashford und zuletzt Bukayo Saka hatten bei der Niederlage im Elfmeterschießen gegen Italien in Wembley verschossen, unmittelbar danach wurde das Trio in den sozialen Netzwerken aufs Übelste beschimpft. Danach gab es einen "Lovestorm" in die Gegenrichtung. Er sei "bereit und selbstbewusst" für seinen Elfmeter gewesen, versicherte Sancho. "Leider hat es nicht sein sollen."

La Liga Pérez beleidigte offenbar auch Ronaldo: "Ein Trottel, ein Kranker" VOR 7 STUNDEN

Allen jungen Menschen, "die ähnlichen Missbrauch erfahren haben", sprach der 21-Jährige Mut zu: "Haltet den Kopf oben und verfolgt eure Träume."

EXTRA TIME - Der Eurosport-Podcast:

Das könnte Dich auch interessieren: Upamecano schindet Eindruck bei Bayern: Der perfekte Fit

(SID)

"Anders sexy sein": Salihamidzic erklärt Bayerns neue Transfertaktik

Bundesliga Nagelsmann nimmt Süle in die Pflicht: "Er muss was tun" VOR 10 STUNDEN