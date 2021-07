"Ich werde alles geben. Ich werde kämpfen und nie locker lassen." Selbstbewusst und ehrgeizig stellte sich Dayot Upamecano am Dienstag beim FC Bayern vor.

Der 22-Jährige machte dabei deutlich, dass er mit großen Zielen zum Rekordmeister kommt. "Bayern ist ein Verein mit vielen Titeln. Ich möchte so viele Spiele wie möglich gewinnen", stellte Upamecano klar.

Und die Erwartungen an den jungen Franzosen sind ebenfalls hoch, wie Sportvorstand Hasan Salihamidzic betonte: "Dayot Upamecano ist hier, um gute Leistungen zu bringen. Er weiß, was wir von ihm erwarten."

Nach der Verletzung von Lucas Hernández sowie den Abgängen von David Alaba, Jérôme Boateng und Javi Martínez wird dem ehemaligen Leipziger von Beginn an die Chefrolle in der Abwehr zuteil.

Dayot Upamecano beeindruckt Bayern-Bosse

Diese Aufgabe traut man dem Verteidiger in München zu. Upamecano sei "sehr zweikampfstark, körperlich robust, hat ein gutes Passspiel", erklärte Salihamidzic, der auch von einer Anekdote bei der Vertragsunterschrift berichtete. Der 22-Jährige habe eine kleine Rede gehalten, erzählte der Sportvorstand und ergänzte sichtlich beeindruckt: "Das habe ich noch nie erlebt."

Zudem habe Upamecano den Vorteil, dass er Neu-Coach Julian Nagelsmann bereits aus Leipzig kenne. "Er braucht keine große Eingewöhnungsphase und ist von Anfang an mit seinen Leaderqualitäten gefragt", meinte der Bayern-Boss über den Neuzugang. Man erwarte schlichtweg, "dass er von hinten lautstark seine Kommandos gibt. Das brauchen wir, und das weiß er auch."

Upamecano kündigte an, diese Forderung an ihn erfüllen zu wollen. "Ein Innenverteidiger muss mit seinen Abwehrkollegen sprechen. Wenn es einen Spieler gibt, der nicht so gut ins Spiel findet, dann muss man ihn reinbringen. Das ist meine Aufgabe", erklärte der französische U21-Nationalspieler.

Auch die große Konkurrenz beim FC Bayern fürchtet Upamecano nicht. "Je mehr Konkurrenzkampf es gibt, desto besser ist der Kader. Ich werde alles dafür geben, um Stammspieler zu werden", meinte der Innenverteidiger.

Brazzo erzählt Upamecano-Anekdote: "Habe ich noch nie erlebt"

Dreier- oder Viererkette? So plant Nagelsmann

Schon in den ersten Testspielen unter Nagelsmann wird Upamecano im Abwehrzentrum auflaufen, vermutlich neben dem 19-jährigen Tanguy Nianzou. Der Ex-Leipziger wird daher sofort der Abwehrboss sein.

Ob Bayern-Coach Nagelsmann dann mit Dreier- oder Viererkette spielen lässt, ist noch nicht klar. In Leipzig und auch zuvor in Hoffenheim bevorzugte er meist ein 3-4-3, während die Bayern üblicherweise im 4-2-3-1-System spielen. Nagelsmann ließ sich bisher allerdings nicht in die Karten schauen.

Immerhin erklärte er, dass er in München mit mehreren Optionen plane. Das gesamte Bayern-System wolle er dabei nicht "auf den Kopf stellen". Ein Hinweis, dass er auch mit einer Viererkette spielen will? In jedem Fall wird Upamecano dabei eine wichtige Rolle einnehmen. Denn der Franzose kennt Nagelsmanns Spielidee so gut wie kein anderer beim FC Bayern. Damit hat er einen klaren Vorteil.

Upamecano schwärmt von Trainer Nagelsmann

Bei seiner Vorstellung sprach Upamecano auch über seine Erfahrungen mit dem jungen Trainer. "Ich kenne ihn jetzt schon seit einiger Zeit. Er hilft sowohl den jungen als auch den erfahrenen Spielern. Er hat auch mir sehr geholfen und ich weiß, dass er sehr viel von mir erwartet", meinte der 22-Jährige, der seit 2019 mit Nagelsmann in Leipzig zusammengearbeitet hatte.

Schon vor einigen Monaten hatte Upamecano erklärt, wie wichtig der 33-Jährige in seiner eigenen Entwicklung war. "Ich habe große Fortschritte unter ihm gemacht, vor allem im taktischen Bereich hat er mir sehr geholfen", sagte der junge Verteidiger im Mai im "Kicker" . Auch jetzt schwärmte Upamecano von Nagelsmann: "Er hatte immer den unbedingten Siegeswillen und ist schon jetzt ein großer Trainer. Ich bin glücklich, wieder mit ihm zu arbeiten."

Bei sich selbst sieht der Franzose trotz aller Vorschusslorbeeren weiteres Entwicklungspotential. "Ich weiß, dass ich noch jung bin und lernen muss, dass ich Fortschritte machen kann", meinte Upamecano und ergänzte: "Ich werde versuchen, auf meiner Position voranzugehen und meinen Mitspielern so gut es geht zu helfen."

Bei den Münchenern wird man nach dieser selbstbewussten Vorstellung zuversichtlich in die nächsten Wochen gehen. Denn Upamecano - so scheint es - füllt seine Rolle beim FC Bayern schon jetzt perfekt aus.

