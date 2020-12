Dies hatte zuletzt auch Oliver Bierhoff erklärt. "Am Ende des Tages müssen wir alle uns an Ergebnissen messen lassen. Das weiß Jogi auch. Jetzt ist aber noch nicht der Zeitpunkt für eine Entscheidung - das Turnier kommt noch", sagte der Nationalmannschaftsdirektor im "FAZ"-Interview und betonte: "Den Weg, den der Bundestrainer eingeschlagen hat, gehe ich bis einschließlich der EM mit."

Mit Titelverteidiger Portugal und Weltmeister Frankreich warten im Juni in München schon in der EM-Vorrunde dicke Brocken. Der Aufgalopp in die Qualifikation für die Winter-WM in Katar ist dagegen deutlich einfacher.