"Die Trainer verstehen es ja von sich aus als ihre ureigene Aufgabe, Wenn-Dann-Szenarien und Pläne für gewisse Situationen zu haben", sagte DFB-Sprecher Jens Grittner auf SID-Anfrage: "Aber aktuell gilt deren Aufmerksamkeit einzig und allein dem aktuellen Kader."

Der sieht vor, dass neben Kapitän Manuel Neuer die Ersatzleute Bernd Leno und Kevin Trapp mit zum letzten Turnier von Bundestrainer Joachim Löw fahren. Ter Stegen fällt wegen einer Operation an der Patellasehne im rechten Knie aus.

Der formstarke Ortega soll einem Bericht der Bild zufolge vom DFB-Trainerteam um Torwarttrainer Andy Köpke bereits darüber informiert worden sein, dass er im Falle einer weiteren Absage zum Zuge kommen würde. Zuletzt war der Hoffenheimer Oliver Baumann als vierter Keeper im Kreise der DFB-Auswahl dabei.

Löw muss seinen endgültigen Kader bis zum 1. Juni bei der UEFA melden. Allerdings sind im Verletzungsfall Nachnominierungen bis zum ersten Gruppenspiel möglich, im Fall der deutschen Elf also bis zum Duell mit Weltmeister Frankreich am 15. Juni in München.

Ausnahmeregelung für Torhüter

Für Torhüter gilt aber eine Sonderregelung: Sie können sogar später noch dazugeholt werden, falls es eine schwere Verletzung oder einen Coronafall auf ihrer Position gibt.

