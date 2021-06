Publiziert 23/06/2021 Am 21:00 GMT | Update 23/06/2021 Am 21:24 GMT

In der Anfangsphase tasteten sich die beiden Mannschaften zunächst ab, Frankreich überließ dem Gegner gemäß der bevorzugten Spielweise den Ball und versuchte, über Umschaltsituationen zum Erfolg zu kommen. Die erste Chance ergab sich in der 16. Minute. Nach einem schönen Steckpass aus dem Mittelfeld tauchte Kylian Mbappé links im Strafraum komplett frei auf, seinen Schuss aufs lange Eck hielt der portugiesische Torwart Rui Patrício aber stark. In der 20. Minute fiel ein verunglückter Klärungsversuch von Raphaël Varane Cristiano Ronaldo vor die Füße, sein Schuss aus 16 Metern ging aber am Tor vorbei.

In der 27. Minute sprang Frankreichs Torwart Hugo Lloris mit der Faust voran in den Ball und erwischte Portugals Danilo am Kopf. Es gab Elfmeter, Ronaldo verwandelte diesen sicher links unten. Danach musste Frankreich mehr investieren, tat sich aber sehr schwer, gegen die kompakte Defensive der Portugiesen in Strafraumnähe zu kommen. Kurz vor dem Pausenpfiff bekamen aber auch die Franzosen einen Elfmeter zugesprochen. Nélson Semedo stieß Mbappé, der einem hohen Steilpass hinterherlief, um. Karim Benzema verwandelte ebenso sicher wie Ronaldo auf der anderen Seite zuvor (45.).

Die Pause begann direkt mit dem Führungstreffer der Franzosen. Paul Pogba spielte einen ganz starken Pass aus dem Mittelfeld in den Lauf von Benzema, der schoss rechts im Strafraum aus spitzem Winkel an den linken Innenpfosten, von wo der Ball ins Tor prallte (47.). Der Schiedsrichter entschied erst auf Abseits, der VAR überprüfte die Situation, dann wurde das Tor gegeben. In der Phase danach kam kaum Spielfluss auf. Die Partie wurde häufig von Behandlungen und Fouls unterbrochen, beide Teams kamen in der Offensive nie so richtig in Schwung.

Doch Portugal kam trotzdem zum Ausgleich – und zwar erneut durch einen Elfmeter. Ronaldo flankte links im Strafraum von der Grundlinie, der Ball ging an den ausgestreckten Arm von Jules Koundé. Erneut trat Ronaldo an, er schoss sicher links unten ins Eck (60.). Danach hatten die Portugiesen zwar etwas mehr vom Spiel, doch die beste Chance in dieser Phase hatte Pogba. Von außerhalb des Strafraums zirkelte er in zentraler Position auf das rechte obere Eck, Patrício hielt mit einer Glanzparade (68.). Danach schienen sich beide Mannschaften mit dem Unentschieden angefreundet zu haben. Frankreich zog als Gruppensieger ins Achtelfinale ein, Portugal steht als bester Gruppendritter ebenfalls in der Runde der letzten Sechzehn.

Das fiel auf: Frankreich hat seinen Rhythmus noch nicht gefunden

Nach dem 1:0-Auftaktsieg der französischen Nationalmannschaft gegen Deutschland hatten viele Beobachter Frankreich schon wieder auf dem Weg zum Titel gesehen. Nach der Gruppenphase muss man aber feststellen: Frankreich ist noch nicht richtig angekommen im Turnier, obwohl das Achtelfinale als Gruppensieger erreicht wurde. Der Plan der Mannschaft von Nationaltrainer Didier Deschamps ist es, defensiv sicher zu stehen und über Umschaltmomente die entscheidenden Tore zu erzielen. Doch wenn Frankreich das Spiel machen muss, hat die Mannschaft Probleme. Das war gegen Ungarn phasenweise so und auch gegen Portugal, als die offensiv bestens besetzte Mannschaft nur eine große Torchance in der zweiten Halbzeit herausspielte. Die nutzte Karim Benzema dank seiner großen individuellen Klasse – zumindest darauf konnten sich die Franzosen in der Gruppenphase verlassen.

Die Statistik: 3

Drei Elfmeter in einem Spiel: Das gab es noch nie in der Geschichte der Fußball-Europameisterschaft. Weil alle drei Elfmeter extrem sicher verwandelt wurden – zweimal vollendete Ronaldo wuchtig für Portugal, einmal traf Benzema sicher für Frankreich – wirkt dieses Spiel auf dem Papier offensivgeprägter als es letztendlich war. Denn bis auf diese Szenen, die zu den Strafstößen führten, gab es nicht sonderlich viele Torchancen. Kurz vor Schluss hätte Kingsley Coman nach einem Tritt von Bruno Fernandes sogar noch einen Elfmeter zugesprochen bekommen können – es hätte in dieses von Strafstößen geprägte Spiel gepasst.

