Publiziert 18/06/2021 Am 09:32 GMT | Update 18/06/2021 Am 09:36 GMT

Das zweite EM-Gruppenspiel der Spanier findet am Samstagabend statt (21:00 Uhr im Liveticker). Spanien steht darin nach dem 0:0 gegen Schweden zum Auftakt bereits unter Zugzwang.

Busquets war im Laufe der EM-Vorbereitung an COVID-19 erkrankt und umgehend isoliert worden. Nationaltrainer Luis Enrique hatte anschließend mehrfach betont, auf seinen Spielführer warten zu wollen und keinen Ersatz nachzunominieren. Busquets soll an keinen Symptomen gelitten und in der Quarantäne individuelles Training absolviert haben.

Vor Turnierstart war bereits Diego Llorente nach seinem wohl falsch-positiven Testergebnis ebenfalls wieder zur Mannschaft gestoßen. Damit hat Enrique nun wieder alle 24 Spieler zur Verfügung, die er für die EM-Mission berufen hatte.

EURO 2020 Hummels kontert Schweinsteiger-Vorwurf: "Sollte er besser wissen" VOR 3 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: Doch nicht Leverkusen? Ginter wohl im Visier eines Weltklubs

(SID)

Große Emotionen: Ramos kämpft bei Abschiedsrede mit Tränen

EURO 2020 Wundertüte Furia Roja: Gelingt Spanien ohne Ramos der große Wurf? 09/06/2021 AM 19:41