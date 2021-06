Publiziert 12/06/2021 Am 22:29 GMT

"Es sind wirklich schlechte Nachrichten, Timothy Castagne ist definitiv raus aus dem Turnier", sagte Martínez auf der Pressekonferenz. Castagne und der Russe Daler Kusjajew waren bei einem Luftduell mit ihren Köpfen zusammengerasselt, beide mussten ausgewechselt werden.

Der ebenfalls ausgewechselte Jan Vertonghen habe sich eine Verletzung am Fußgelenk zugezogen. Bei seinem Kapitän hat Maríinez Hoffnungen auf einen Einsatz am kommenden Donnerstag gegen Dänemark. "Das ist eine typische Fußballer-Verletzung am Knöchel", sagte Martínez, "ich denke nicht, dass es sehr ernst ist."

(SID)

