Sollte sich Bayer Leverkusen nach dem 3:1 im Achtelfinal-Hinspiel gegen die Glasgow Rangers für das Viertelfinale der Europa League qualifizieren, trifft das Team von Peter Bosz auf den Sieger des Duells zwischen Inter Mailand und dem FC Getafe. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Zudem besteht die Möglichkeit auf ein deutsches Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt.

Dafür müssten allerdings beide Bundesligisten einen Rückstand aus dem Hinspiel aufholen. Die Wölfe verloren im März zuhause gegen Schachtjor Donezk mit 1:2. Die Eintracht unterlag dem FC Basel gar mit 0:3.

Im Halbfinale würde Leverkusen dann gegen den Sieger des Viertelfinalduells mit möglicherweise Frankfurter oder Wolfsburger Beteiligung antreten.

Viertel-, Halb- und Finale werden als K.-o.-Turnier in Nordrhein-Westfalen ausgetragen, ohne Zuschauer. Alle Duelle werden in einem einzigen Spiel entschieden. Spielorte sind das RheinEnergieStadion in Köln (Endspielort), die Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg, Düsseldorfs Merkur Spiel-Arena und Schalkes Veltins-Arena.

Bei den noch ausstehenden Achtelfinalrückspielen dürfen die Heimvereine im eigenen Stadion spielen. Inter Mailand gegen den FC Getafe sowie FC Sevilla gegen AS Rom (beide ohne Hinspiel) werden in einem Spiel in Deutschland ausgetragen.

Die Achtelfinals finden am 5./6. August statt (18:55/21:00 Uhr), die Viertelfinals am 10./11.8., die Halbfinals am 16./17.8. und das Endspiel am 21.8. (alle 21:00 Uhr ).

Europa League: Die Auslosung der Viertel- und Halbfinals in der Übersicht

Viertelfinale:

Sieger VfL Wolfsburg/Schachtjor Donezk - Sieger Eintracht Frankfurt/FC Basel

Sieger Manchester United/Linzer ASK - Sieger FC Kopenhagen/Istanbul Basaksehir

Sieger Inter Mailand/FC Getafe - Sieger Bayer Leverkusen/Glasgow Rangers

Sieger Wolverhampton Wanderers/Olympiakos Piräus - Sieger FC Sevilla/AS Rom

Halbfinale:

Sieger Wolverhampton/Olympiakos - Sieger Sevilla/AS Rom gegen Sieger ManUnited/Linz - Sieger Kopenhagen/Basaksehir

Sieger Inter/Getafe - Sieger Leverkusen/Glasgow gegen Sieger Eintracht/Basel - Sieger Wolfsburg/Donezk

