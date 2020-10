Bayer Leverkusen ist mit einem Sieg in die Europa-League-Saison gestartet. Das Team von Trainer Peter Bosz besiegte den viermaligen französischen Meister OGC Nizza mit 6:2 (2:1). Dadurch sind die Rheinländer in der heimischen BayArena nun seit 13 Europacup-Spielen in Folge unbesiegt.

Nadiem Amiri (11.) und Lucas Alario (16.) brachten die Leverkusener im Auftaktspiel der Gruppe C in Führung. Amine Gouiri (31.) gelang der Anschlusstreffer für die vom früheren Welt- und Europameister Patrick Vieira trainierten Südfranzosen. Nach der Pause machten Moussa Diaby (61.), Karim Bellarabi (79. und 83.) und Florian Wirtz (87.) das halbe Dutzend voll. Alexis Claude-Maurice (90.) gelang nur noch Ergebniskosmetik für die Gäste.

Bereits am kommenden Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN) treten die Leverkusener am zweiten Spieltag beim tschechischen Meister Slavia Prag an. Der israelische Pokalsieger Hapoel Beer Sheva ist der dritte Gegner. Vor der Reise nach Prag empfängt die Werkself am Montag (20.30 Uhr/DAZN) in der Bundesliga den FC Augsburg.