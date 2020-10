"Es ist schwer, diese Nachricht an die Arsenal-Fans, für die ich die vergangenen Jahre gespielt habe, zu schreiben. Ich bin wirklich tief von der Tatsache enttäuscht, derzeit nicht für die Premier-League-Saison nominiert worden zu sein", schrieb der Weltmeister von 2014 unter anderem in dem Statement .

Auf Twitter hatte der ehemalige Nationalspieler im Dezember 2019 die chinesische Regierung für die angebliche Misshandlung der muslimischen Uighur-Minderheit in der Xinjiang-Provinz kritisiert. Özil sei demnach überzeugt, dass er nicht mehr für die Gunners aufgestellt werde, weil Arsenal ein hohes Interesse an kommerziellem Erfolg in China habe, heißt es in dem Bericht.