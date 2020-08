Der neue türkische Meister Istanbul Basaksehir ist nur zwei Wochen nach seinem Titelgewinn sang- und klanglos aus der Europa League ausgeschieden. Beim FC Kopenhagen verlor Istanbul im Achtelfinal-Rückspiel 0:3 (0:2) und verspielte damit sein Polster aus dem Hinspiel (1:0) im März. Der voraussichtliche Viertelfinalgegner ManUnited trifft am Mittwochabend mit einem 5:0 im Rücken auf LASK Linz.

Istanbul, das sich in der Gruppenphase vor AS Rom und der damit ausgeschiedenen Gladbacher Borussia Platz eins gesichert hatte, geriet bereits in der vierten Minute durch Jonas Wind in Rückstand, der Stürmer traf auch zum 2:0 (53.). Rasmus Falk (62.) erzielte den dritten Treffer für die Dänen.

