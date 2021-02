Kurz nach Wiederbeginn ließ ein schwerer individueller Fehler von Bayer-Torwart Niklas Lomb das Ziel Achtelfinale in immer weitere Ferne rücken. Eine von Edmond Tapsoba geblockte Flanke von Meschack Elia senkte sich gefährlich in einer hohen Bogenlampe auf das Bayer-Tor. Lomb streckte sich, hatte den Ball schon in den Händen und ließ ihn Sekundenbruchteile später wieder aus den Fingern gleiten. Theoson Siebtacheu hatte aus wenigen Zentimetern keine Mühe mehr, das Spielgerät per Kopf zum 1:0 für Bern über die Linie zu drücken (48.).