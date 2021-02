Aus in der Zwischenrunde: Hoffenheim blamiert sich gegen Molde

Wie schon Tottenham Hotspur am vergangenen Mittwoch sicherten sich auch der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam mit einem 2:1 (1:0) gegen OSC Lille (Hinspiel 2:1) und Schachtjor Donezk mit einem 1:0 (0:0) gegen Maccabi Tel Aviv nach dem 2:0 im Hinspiel Plätze in der nächsten Runde. Die Auslosung des Achtelfinals findet am Freitag statt.