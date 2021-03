Publiziert 11/03/2021 Am 22:47 GMT

Klar auf Kurs liegt dagegen Ajax Amsterdam. Die Niederländer gewannen auch dank eines Treffers des früheren Bremers Davy Klaassen (62.) 3:0 (0:0) gegen den Leverkusen-Bezwinger Young Boys Bern und gehen als klare Favoriten ins Rückspiel. Der FC Villarreal hat nach einem 2:0 (1:0) bei Dynamo Kiew sehr gute Chancen aufs Weiterkommen, die Glasgow Rangers haben sich mit einem 1:1 (1:1) bei Slavia Prag dank des Auswärtstreffers einen kleinen Vorteil erspielt.

Der italienische Spitzenklub AS Rom bezwang Schachtjor Donezk 3:0 (1:0), Titelanwärter Tottenham Hotspur setzte sich dank eines Doppelpacks von Harry Kane (25., 70.) 2:0 (1:0) gegen Dinamo Zagreb durch. Die Norweger von Molde FK, in der Runde zuvor Bezwinger der TSG Hoffenheim, verloren in Budapest gegen den "gastgebenden" FC Granada 0:2 (0:1).

Keinen Sieger gab es dagegen im Duell der beiden ehemaligen europäischen Schwergewichte Manchester United und AC Milan. Die Red Devils verspielten beim 1:1 (0:0) in den Schlusssekunden den Sieg - und haben damit eine gute Ausgangslage im Kampf ums Viertelfinale der Europa League leichtfertig aus der Hand gegeben.

Bei Milan fehlten unter anderem Superstar Zlatan Ibrahimovic und der frühere Bundesligaprofi Ante Rebic, und auch ManUnited musste auf Stützen wie Edinson Cavani, Marcus Rashford und Paul Pogba verzichten. Die Gäste konnten die Ausfälle zunächst besser kompensieren und kamen früh zu Chancen. Die beste Möglichkeit im ersten Durchgang aber hatte Harry Maguire (38.) - den Pfosten zu treffen, war deutlich schwerer, als den Ball im leeren Tor unterzubringen.

Diallo machte den Fehlschuss des englischen Nationalspielers wieder wett und traf per Kopf zur Führung. Anschließend bestimmte Manchester die Partie, verpasste es aber, den zweiten Treffer nachzulegen. Dies bestrafte Kjaer.

Alle Achtelfinal-Ergebnisse in der Übersicht:

AS Rom - Schachtjor Donezk: 3:0

Granada - Molde FK: 2:0

Olympiakos - FC Arsenal: 1:3

Tottenham Hotspur - Dinamo Zagreb: 2:0

Ajax Amsterdam - Young Boys Bern: 3:0

Manchester United - AC Mailand: 1:1

Slavia Prag - Glasgow Rangers: 1:1

Dynamo Kiew - FC Villarreal: 0:2

