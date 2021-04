Publiziert 29/04/2021 Am 20:56 GMT | Update 29/04/2021 Am 21:14 GMT

Villareals Coach Unai Emery, der in der Saison 2018/2019 bereits den heutigen Gegner Arsenal ins Europa-League-Finale geführt hatte und mit dem FC Sevilla schon drei Mal den Wettbewerb gewinnen konnte, fand offensichtlich die richtigen Worte vor Beginn des Halbfinal-Hinspiels gegen seinen alten Arbeitgeber aus England.

Bereits nach fünf Minuten zog Samuel Chukwueze von der rechten Seite in den Strafraum der Gunners und schlüpfte zwischen Dani Ceballos und Aushilfs-Außenverteidiger Granit Xhaka hindurch. Der Nigerianer spitzelte das Spielgerät zum anstürmenden Manu Trigueros weiter, der mit seinem Flachschuss ins linke Eck die Führung für die Gastgeber markierte (5.).

Im Anschluss arbeitete sich Arsenal zwar ins Spiel und setzte sich phasenweise in Villareals Hälfte fest, konnte dabei aber nicht gefährlich werden. Bukayo Sakas Linksschuss in der 25. Minute war der erste Torschuss der Partie für Arsenal – dieser ging deutlich drüber.

2. Bundesliga Wieder kein Sieg: HSV muss um Relegationsplatz zittern VOR 3 STUNDEN

Wesentlich effektiver präsentierten sich dagegen die Spanier: Dani Parejo brachte eine Ecke von der linken Seite an den Fünfer, wo Gerard Moreno per Kopf blind an den zweiten Pfosten verlängerte. Dort lauerte Villareal-Kapitän Raul Albiol und drückte das Spielgerät zum 2:0 über die Linie (29.).

Aufregung gab es erneut in der 35. Minute. Schiedsrichter Artur Soares Dias aus Portugal entschied auf Strafstoß für Arsenal, da Albiol Arsenals Nicolas Pepé im Strafraum zu Fall gebracht hatte. Video-Assistent Joao Pinheiro wies seinen Landsmann jedoch auf ein Handspiel Pepés bei der Ballannahme hin, der den Elfmeter nach Ansicht der Videobilder daraufhin zurücknahm (35.).

Nach der Pause spielten sich die Aufreger vorerst zwischen den Strafräumen ab. Ceballos – der bereits seit der 45. Minute verwarnt war – stieg Parejo nach einer fairen Grätsche auf den Knöchel und sah folgerichtig Gelb-Rot (57.).

In Überzahl hatten die Hausherren anschließend durch Chukwueze und Gerard Moreno die Chancen, auf 3:0 zu erhöhen. Bernd Leno hatte etwas dagegen und parierte beide Versuche glänzend (60./66.).

Die vergebene Chancen rächten sich: Saka zog gegen zwei Gegenspieler im Strafraum ins Dribbling, suchte den Kontakt mit Trigueros, der den 19-Jährigen leicht am Fuß traf. Der Unparteiische zeigte auf den Punkt – eine zweifelhafte Entscheidung. Pepé trat an und traf trocken in die Mitte zum Anschluss (73.).

Drei Minuten später räumte Étienne Capoue, nach Standproblemen, den eben angesprochenen Saka ab und kassierte – wie zuvor Ceballos – die Ampelkarte. Nun hieß es Zehn-gegen-Zehn (80.).

In der Schlussphase brachte Arsenal-Coach Mikel Arteta den von einer Malaria-Infektion genesenen Pierre-Emerick Aubameyang ins Spiel (85.). Der Gabuner hatte in der Nachspielzeit sogar noch die Chance auf das 2:2, scheiterte aber an Villarreal-Keeper Gero Rulli. So blieb es beim 2:1 für die Spanier.

Der Tweet zum Spiel:

Kuriose Szene: Capoue sah nach einem rüden – wenngleich unabsichtlichen - Foul an Saka in der 80. Minute Gelb-Rot. Dabei verletzte sich der Franzose selbst schwerer, sodass Schiedsrichter Artur Soares Dias Villarreals Nummer 25 auf der Trage die Rote zeigte.

Das fiel auf: Laca und Auba fehlen, Villarreal eiskalt

Dem FC Arsenal merkte man das Fehlen der beiden etatmäßigen Stürmer Alexandre Lacazette und Pierre-Emerick Aubameyang deutlich an. Während der Franzose verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stand, saß der Gabuner nach seiner Malaria-Erkrankung bis zur 85. Minute nur auf der Bank. Folge: Nur ein Torschuss in Hälfte eins – die Durchschlagskraft fehlte komplett.

Villareal spielte es gut und konzentriert, attackierte Arsenal früh und war selbst effektiv im Abschluss. Zwei Torschüsse reichten zu zwei Toren.

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gunners verbessert und setzten die Hausherren unter Druck. Der Platzverweis gegen Ceballos sorgte jedoch erneut für ein Bruch in Arsenals Spiel.

Die Statistik: 2

Mit Capoue und Ceballos wurden heute gleich zwei Akteure des Feldes verwiesen. Die beiden Mittelfeldspieler werden ihren Teams dementsprechend auch im Rückspiel am kommenden Donnerstag fehlen.

EXTRA TIME - Der Eurosport-Podcast:

Das könnte Dich auch interessieren: Nagelsmann und der FC Bayern: Passt das überhaupt?

(SID)

Zahlen und Rekorde zu Nagelsmann: Das ist der neue Bayern-Coach

Bundesliga Zwei Personalien stehen: Nagelsmanns Team bei Bayern nimmt Formen an VOR 14 STUNDEN