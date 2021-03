Publiziert 18/03/2021 Am 23:25 GMT | Update 18/03/2021 Am 23:34 GMT

Kolar blieb nach dem Tritt blutüberströmt am Boden liegen und musste behandelt werden. Der 26-Jährige war bei Bewusstsein, wurde aber nach knapp drei Minuten von Sanitätern mit einer Trage vom Platz getragen.

Für Kolar kam Ersatztorwart Matyás Vágner ins Spiel (64.).

Zum Glück konnte Kolar aber kurze Zeit später mit einem bandagierten Kopf auf die Slavia-Bank zurückkehren, um das Match zu Ende zu schauen. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Europa League Pogba schießt ManUtd zum Sieg bei Milan und ins Viertelfinale VOR 2 STUNDEN

Slavia ließ sich aber von der Verletzung nach Wiederanpfiff nicht verunsichern. Nicolae Stanciu erzielte mit einem direkten Freistoß den 2:0-Endstand (74.) und besiegelte damit das Weiterkommen der Tschechen ins Viertelfinale der Europa League. Die Rangers mussten nach einer Gelb-Roten-Karte gegen den Ex-Mainzer Leon Balogun die Partie zu neunt beenden (73.).

In der ersten Halbzeit hatte Peter Olayinka Prag in Führung gebracht (14.). Das Hinspiel in der tschechischen Hauptstadt endete 1:1.

Schiedsrichter Orel Grinfeld (mitte) zeigte Glasgows Kemar Roofe (links) die Rote Karte Fotocredit: Getty Images

Das könnte Dich auch interessieren: Blamage in Zagreb: Mourinho zieht über seine Mannschaft her

#SotipptderBoss: Bielefeld chancenlos gegen Leipzig

Europa League Kollaps in Zagreb: Spurs blamieren sich und verpassen Viertelfinale VOR 4 STUNDEN