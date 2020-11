Dem Siegeszug in der Liga folgte der hart erkämpfte Erfolg auf internationaler Bühne: Bayer Leverkusen hat auch dank eines Doppelpacks von Leon Bailey das Weiterkommen in der Europa League fest im Blick. Das nach kräftezehrenden Tagen runderneute Team von Peter Bosz gewann beim israelischen Pokalsieger Hapoel Be'er Scheva mit viel Mühe 4:2 (2:2) und hat nach drei Spielen sechs Punkte auf dem Konto.

Bailey (5., 75.), ein Eigentor von Or Dadia (39.) und Florian Wirtz (88.) sorgten für den Leverkusener Sieg. Für die Gastgeber war der starke Elton Acolatse (11., 25) doppelt erfolgreich. In drei Wochen empfängt Leverkusen, das zuletzt in der Fußball-Bundesliga dreimal in Serie gewonnen hat, die Israelis zum Rückspiel.