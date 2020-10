Eindhoven mit Götze, dem Ex-Augsburger Philipp Max und Trainer Roger Schmidt geriet durch spektakuläres Tor in Rückstand: Jordi Gomez überlistete Torhüter Yvon Mvogo mit einem Heber aus der eigenen Hälfte (29.). Götze leitete den Angriff ein, der zum 1:1 durch Donyell Malen (40.) führte. In der Nachspielzeit traf Malen erneut (90.+2).

Für Benfica trafen Pizzi (49.) und der Ex-Freiburger Waldschmidt (66.) per Elfmeter. Den Schlusspunkt setzte erneut Pizzi (76.). Zum Milan-Führungstreffer durch Brahim Diaz (24.) leistete Ibrahimovic zunächst die Vorarbeit. Dann holte der 39-Jährige einen Foulelfmeter heraus, schoss den Ball aber an die Oberkante der Latte (37.). Für die Entscheidung sorgte Rafael Leao (57.), der zur zweiten Halbzeit für Ibrahimovic eingewechselt worden war. Zudem traf Diogo Dalot (66.).

Mourinho sah einen folgenschweren Ballverlust von Ben Davies in der eigenen Hälfte, der zum entscheidenden Tor durch Lior Rafaelov (29.) führte. Die Spurs, die mit einem 3:0 gegen den Linzer ASK gestartet waren, fanden gegen die kompakt verteidigenden Belgier kein Rezept. Der LASK mit der Bremer Leihgabe Johannes Eggestein siegte in Unterzahl 4:3 (3:1) gegen den bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad.