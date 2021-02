Bayer 04 Leverkusen hat sich dank großer Moral noch eine ordentliche Ausgangslage für den Einzug ins Europa-League-Achtelfinale verschafft. Der Vorjahres-Viertelfinalist unterlag in einem verrückten Hinspiel im Sechzehntelfinale beim Schweizer Meister Young Boys Bern mit 3:4 (3:3). Dank der Treffer von Patrik Schick (49./52.) und Moussa Diaby (68.) glich die Werkself einen zwischenzeitlichen Drei-Tore-Rückstand aus.

Christian Fassnacht (3.), Jordan Siebatcheu (19.) und Elia (44.) hatten Bern zunächst deutlich und verdient in Richtung Achtelfinale geschossen. Siabatcheu (89.) sorgte spät für die Entscheidung zugunsten der Schweizer.

Auf dem ungewohnten Kunstrasen im Stadion Wankdorf wurde die Werkself im ersten Aufeinandertreffen beider Klubs auf internationaler Bühne eiskalt erwischt. Nach einer Ecke setzte sich Fassnacht gegen den viel zu passiven Nadiem Amiri durch und traf per Direktabnahme.

Bayer hatte nicht nur aufgrund des frühen Gegentors Probleme mit dem druckvoll agierenden Schweizer Champion. Neuzugang Demarai Gray, der sein Startelfdebüt nach zuletzt zwei Kurzeinsätzen feierte, sorgte erst nach elf Minuten für den ersten offensiven Akzent der Rheinländer. Wie auch Leon Bailey Augenblicke später brachte Gray YB-Schlussmann David von Ballmoos nicht in Verlegenheit.

Leverkusen reagierte mit wütenden Angriffen, aber ohne Durchschlagskraft - Bern hingegen kombinierte in den sich bietenden großen Räumen in der Leverkusener Hälfte teilweise nach Belieben. Bosz schrieb frustriert seinen Notizblock voll und stieß sich zudem zu allem Überfluss noch den Kopf an der Kante der Bank-Überdachung.