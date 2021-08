32 Teams starten in der Gruppenphase der UEFA Europa League. In den acht Vierergruppen qualifizieren sich die Gruppensieger direkt für das Achtelfinale. Die Gruppenzweiten müssen in einer Art Zwischenrunde gegen einen Absteiger (Drittplatzierten) aus der UEFA Champions League antreten. Die jeweiligen Sieger der Duelle sind ebenfalls im Achtelfinale mit von der Partie.

Die Drittplatzierten der UEFA-Europa-League-Gruppenphase steigen in die UEFA Europa Conference League ab, die jeweils Viertplatzierten scheiden aus.

Dabei treffen die Mannschaften in der Gruppenphase jeweils in Hin- und Rückspiel aufeinander. Insgesamt bestreitet jeder Klub somit sechs Gruppenspiele. Teams aus einem Land können in der Gruppenphase nicht aufeinandertreffen.

Die Einteilung der Lostöpfe wird anhand der UEFA-Klubkoeffizienten geregelt. Auch wenn bislang erst 22 der 32 Starter feststehen, wird Bayer 04 Leverkusen definitiv in Lostopf 1 gesetzt sein. In diesem sind unter anderem auch Olympique Lyon und der SSC Neapel vertreten.

Eintracht Frankfurt entweder in Lostopf 1 oder 2

Am Abend finden noch die zehn Play-off-Rückspiele der dritten und letzten Qualifikationsrunde statt. Erst danach stehen die gesamten 32 Teilnehmer fest.

Eintracht Frankfurt wird in Abhängigkeit der Resultate der Play-off-Partien entweder in Lostopf 1 oder 2 gesetzt sein.

Die Partien der UEFA Europa League finden allesamt donnerstags statt (bis auf das Endspiel). Die Spiele sind jeweils für 18:45 Uhr und 21:00 Uhr angesetzt, die ersten Partien finden am 16. September statt.

Das Finale ist für den 18. Mai im Estadio Ramón Sánchez Pizjuán in Sevilla angesetzt. Titelverteidiger ist der FC Villarreal, der in dieser Saison in der Champions League an den Start geht.

Die Lostöpfe in der Übersicht:

Lostopf 1

Team Land Olympique Lyon Frankreich SSC Neapel Italien Bayer 04 Leverkusen Deutschland Dinamo Zagreb Kroatien Lazio Rom Italien AS Monaco Frankreich noch offen - noch offen -

Moussa Diaby (Bayer 04 Leverkusen) Fotocredit: Getty Images

SC Braga (Portugal) und Eintracht Frankfurt werden abhängig der Play-off-Resultate entweder in Lostopf 1 oder 2 gesetzt.

Lostopf 2

Team Land Leicester City England Lokomotive Moskau Russland KRC Genk Belgien noch offen - noch offen - noch offen - noch offen - noch offen -

Jamie Vardy von Leicester City Fotocredit: Getty Images

PSV Eindhoven (Niederlande), Olympique Marseille (Frankreich), Ludogorez Rasgrad (Bulgarien) und West Ham United (England) werden abhängig der Play-off-Resultate entweder in Lostopf 2 oder 3 gesetzt.

Lostopf 3

Team Land Real Sociedad Spanien Betis Sevilla Spanien Spartak Moskau Russland noch offen - noch offen - noch offen - noch offen - noch offen -

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) Fotocredit: Getty Images

Sparta Prag (Tschechien) und FC Midtjylland (Dänemark) werden abhängig der Play-off-Resultate entweder in Lostopf 3 oder 4 gesetzt.

Lostopf 4

Team Land Ferencváros Budapest Ungarn Bröndby IF Dänemark noch offen - noch offen - noch offen - noch offen - noch offen - noch offen -

Henry Wingo (Ferencvaros Budapest) Fotocredit: Imago

Play-off-Rückspiele

Zehn Tickets für die UEFA Europa League Gruppenphase sind noch offen. Diese Rückspiele finden am Abend statt:

Team 1 Team 2 Hinspiel Galatasaray Istanbul (Türkei) Randers FC (Dänemark) 1:1 Sorja Luhansk (Ukraine) SK Rapid Wien (Österreich) 0:3 AZ Alkmaar (Niederlande) Celtic Glasgow (Schottland) 0:2 HJK Helsinki (Finnland) Fenerbahce Istanbul (Türkei) 0:1 SK Sturm Graz (Österreich) NS Mura (Slowenien) 3:1 Royal Antwerpen (Belgien) Omonia Nikosia (Zypern) 2:4 SK Slovan Bratislava (Slowakei) Olympiakos Piräus (Griechenland) 0:3 FC Alaschkert Martuni (Armenien) Glasgow Rangers (Schottland) 0:1 Legia Warschau (Polen) Slavia Prag (Tschechien) 2:2 CFR Cluj (Rumänien) FK Roter Stern Belgrad (Serbien) 0:4

