Die Werkself musste vor dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo gleich zwei Hiobsbotschaften verdauen. Sowohl Florian Wirtz (Kreuzbandriss) und Jeremie Frimpong (Syndesmose-Riss im Sprunggelenk) hatten sich schwer verletzt, bei der 0:1 Pleite, im Derby gegen den 1. FC Köln. Im Vergleich dazu tausche Bayer-Chefcoach Gerardo Seoane personell auf fünf Positionen. Die Bergamasken waren bei ihrer Generalprobe am Wochenende nicht über ein 0:0 gegen Genua CFC hinausgekommen, gingen jedoch mit einem Tor Vorsprung in das Rückspiel, nach dem 3:2-Sieg im Hinspiel, in Italien.

Atalanta störte die Farbenstädter früh bei ihrem Spielaufbau, lief die Hausherren früh an. Die erste gute Möglichkeit ereignete sich dann trotzdem auf der Seite von Bayer 04. Mitchel Bakker trieb den Ball stark nach vorne, legte dann clever quer, zum mitgelaufenen Moussa Diaby, am Strafraumrand der Gäste. Der Franzose versuchte es dann schließlich freistehend, aus gut 13 Metern, brachte aber nicht genügend Wucht hinter seinen Schuss (8.).

In der zehnten Spielminute wurden die Nerazurri bereits verletzungsbedingt zu ihrem ersten Wechsel gezwungen. Rafael Tolói fasste sich nach einer Aktion an den Oberschenkel, musste im Anschluss von Spielfeld getragen werden. Berat Djimsiti ersetzte den verletzten Italiener, bei den Bergamasken (10.)

Diaby sollte auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit der aktivste Spieler bleiben, bei der Werkself. Nach einem starken Doppelpass mit der Hacke lief der Franzose mit viel Platz auf den Strafraum der Gäste zu. Sein Abschluss aus rund 17 Metern wurde allerdings von Djimsiti geblockt, ins Seitenaus (22.)

Nach etwas mehr als einer halben Stunde kam auch Bergamo zu einer ersten vielversprechenden Tormöglichkeit. Luis Muriel wurde mit einem tollen Steckpass auf die Reise gen Leverkusener Strafraum geschickt. Dort angelangt wurde der Winkel aber immer spitzer, für den Kolumbianer, der immerhin nach einem Rechtshaken die Kugel noch auf das Tor bringen konnte, links am Fünfmeterraum. Sein Schuss wurde zu einer Ecke geblockt (35.). Ohne Tore ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Nur drei Minuten nach Beginn der zweiten Hälfte ergab sich die nächste hochkarätige Chance, für die Farbenstädter. Diaby wurde erneut mit einem herrlichen Steckpass in Szene gesetzt und stand plötzlich alleine frei vor Juan Musso, im Tor der Gäste. Doch auch in dieser Situation versagten dem Stürmer im Eins-gegen-eins-Duell die Nerven (48.).

Bayer hatte nun das Momentum auf seiner Seite und kam durch Kerem Demirbay (51.) und Charles Aránguiz beinahe im Minutentakt zu weiteren Gelegenheiten (52.).

In der 59. Spielminute musste Timothy Fosu-Mensah bei den Hausherren den Platz verlassen, nach einer Verletzung. Nur drei Minuten zuvor hatte der Niederländer noch selbst Gelb gesehen, für ein rustikales Foul, gegen Davide Zappacosta. Leverkusen wechselte nach der Verletzungsunterbrechung insgesamt dreimal und wollte so den dringend benötigten Treffer zur Verlängerung erzwingen.

Die Gastgeber blieben in der letzten halben Stunde zwar die tonangebende Mannschaft, hatten aber im weiteren Verlauf Mühe, das Tempo hochzuhalten und sich weitere klare Chancen herauszuspielen.

Der Chancenwucher von Diaby sollte sich kurz vor dem Schlusspfiff schließlich rächen, als der eingewechselte Jérémie Boga im Mittelfeld zu einem Sololauf ansetzte und diesen links am Rand des Fünfmeterraums beendete, mit einem satten Schuss in den rechten oberen Winkel, zum 1:0 für Atalanta (90.+1). Vor allem Jonathan Tah gab in der Entstehung des Gegentreffers eine unglückliche Figur ab.

Leverkusen muss nach der knappen 0:1 Niederlage damit bereits nach dem Achtelfinale die Segel streichen, in der Europa League und den Traum vom Triumph frühzeitig begraben.

Die Stimmen nach dem Spiel:

Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen):

„Wir ärgern uns maßlos. Ich bin sehr angefressen, dass wir es heute nicht geschafft haben gegen Atalanta zu bestehen. Wir müssen uns vorwerfen lassen, dass wir in den entscheidenden Momenten einfach nicht das Tor machen.“

Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen):

„Wir haben es besser als im Hinspiel gemacht. Wir sind sehr enttäuscht, es war mehr möglich.“

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Tapfer kämpfende Werkself stellt sich selbst ein Bein

Die Voraussetzungen vor der Partie waren denkbar schwierig, für die Spieler von Gerardo Seoane. Unter anderem musste man auf die Dienste von Florian Wirtz, Jeremie Frimpong und Patrik Schick verzichten, zum Teil nach schwerwiegenden Verletzungen. Die Farbenstädter begannen mutig und kamen auch gut zurecht, mit dem frühen Angriffspressing der Bergamasken. Die als offensivstark geltenden Italiener agierten lange Zeit äußerst zurückhaltend, konzentrierten sich auf wenige Nadelstiche, in den Umschaltsituationen. Für Bayer bot sich zweimal die Gelegenheit, durch Moussa Diaby das Tor in Richtung Viertelfinale ganz weit aufzustoßen. Weil aber stets die Nerven blank lagen, bei den Abschlüssen im Strafraum, nutzten die Nerazzuri schließlich kurz vor Schluss die Gunst der Stunde und buchten ihrerseits das Ticket für die nächste Runde. Die engagierte Werkself stand hingegen nach 90 Minuten mit leeren Händen da.

Die Statistik: 6

Auch im sechsten Duell in Folge musste Bayer 04 Leverkusen eine Niederlage verkraften, gegen eine italienische Mannschaft. Zuvor gingen bereits die beiden Spiele gegen den AS Rom und Juventus Turin verloren, in der Champions League. Auch im Hinspiel gegen Atalanta Bergamo hatte es eine Pleite gesetzt.

