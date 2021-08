Das Duell der Frankfurter gegen den türkischen Renommierklub Fenerbahce mit Ex-Nationalspieler Mesut Özil an der Spitze ist sicherlich das Highlight aus deutscher Sicht in der Gruppenphase der Europa League.

Nach seinen Abstechern zu Real Madrid und FC Arsenal will Özil am Bosporus wieder an einstige Glanzleistungen anknüpfen.

"Es sind alles gute Mannschaften, die in ihren Ligen erfolgreich waren. Die Auswärtsspiele werden sehr interessant, denn es sind emotionale Teams. Europa ist etwas ganz besonderes für Eintracht Frankfurt", meinte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche.

Ex-Köln und -Dortmund-Coach Peter Stöger steht seit Saisonbeginn beim ungarischen Spitzenklub Ferencvaros unter Vertrag.

Völler: "Ich finde unsere Gruppe super"

In den Play-offs für die Champions-League-Gruppenphase war der österreichische Fußballlehrer am Schweizer Champion Young Boys Bern mit Coach David Wagner durch zwei 2:3-Niederlagen gescheitert.

Nun bekommt er es eine Etage tiefer unter anderem mit Leverkusen zu tun.

"Diese Auslosung zeigt, welchen Reiz die Europa League hat. Ich finde unsere Gruppe super, es sind tolle Namen dabei", sagte Bayer-Sport-Geschäftsführer Rudi Völler. Sportdirektor Simon Rolfes ergänzte: "Das ist eine wirklich attraktive Gruppe mit starken Mannschaften. Wir freuen uns auf die Duelle mit diesen sehr traditionsreichen Klubs."

Die Gruppen im Überblick

Gruppe A: Olympique Lyon, Glasgow Rangers, Spart Prag, Bröndby IF

Olympique Lyon, Glasgow Rangers, Spart Prag, Bröndby IF Gruppe B: AS Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad San Sebastian, Sturm Graz

AS Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad San Sebastian, Sturm Graz Gruppe C: SSC Neapel, Leicester City, Spartak Moskau, Legia Warschau

SSC Neapel, Leicester City, Spartak Moskau, Legia Warschau Gruppe D: Eintracht Frankfurt, Olympiakos Piräus, Fenerbahce, Royal Antwerpen

Eintracht Frankfurt, Olympiakos Piräus, Fenerbahce, Royal Antwerpen Gruppe E: Lazio Rom, Lokomotive Moskau, Olympique Marseille, Galatasaray

Lazio Rom, Lokomotive Moskau, Olympique Marseille, Galatasaray Gruppe F: Sporting Braga, Roter Stern Belgrad, Ludogorez Rasgrad, FC Midtjylland

Sporting Braga, Roter Stern Belgrad, Ludogorez Rasgrad, FC Midtjylland Gruppe G: Bayer Leverkusen, Celtic Glasgow, Betis Sevilla, Ferencvaros Budapest

Bayer Leverkusen, Celtic Glasgow, Betis Sevilla, Ferencvaros Budapest Gruppe H: Dinamo Zagreb, KRC Genk, West Ham United, Rapid Wien

Die Gruppenspieltage finden am 16. und 30. September, am 21. Oktober, dem 4. und 25. November sowie dem 9. Dezember statt.

Die Gruppensieger ziehen ins Achtelfinale ein.

Die Gruppenzweiten erreichen die K.-o.-Phase, wo sie gegen die drittplatzierten Teams der Champions League um einen Platz im Achtelfinale kämpfen.

Die Gruppendritten spielen in der K.-o.-Phase der Europa Conference League, wo sie gegen die Gruppenzweiten der Europa Conference League um einen Platz im Achtelfinale spielen.

