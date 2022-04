Eintracht Frankfurt setzt nach einer magischen Nacht die emotionale Reise durch Europa fort und träumt wie RB Leipzig weiter vom ganz großen Coup. Die furiosen Hessen entzauberten den großen FC Barcelona im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League im Camp Nou mit 3:2 (2:0) und stehen nach dem 1:1 im Hinspiel wie Ligakonkurrent Leipzig im Halbfinale. Die Sachsen feierten dank Doppel-Torschütze Christopher Nkunku ein 2:0 (1:0) bei Atalanta Bergamo.

Frankfurt bekommt es im Halbfinale (28. April und 5. Mai) mit West Ham United zu tun. Filip Kostic (4., Foulelfmeter) und Rafael Borre (36.) schockten Barcelona vor der Pause. Kostic schlug nach dem Wechsel erneut zu (67.). Damit erreichte die Eintracht wie 2019 die Vorschlussrunde ihres Lieblingswettbewerbs. Daran änderten auch die Gegentreffer durch Sergio Busquets (90.+1) und Memphis Depay (90.+11, Foulelfmeter) nichts. Der Frankfurter Evan N’Dicka sah noch Gelb-Rot (90.+10).

Die Europa-League-Experten vom Main feierten zudem als erste deutsche Mannschaft - nimmt man Bayern München heraus - seit der Saison 1987/88 wieder einen Erfolg im Camp Nou gegen Barca. Das große Ziel der Mannschaft von Trainer Oliver Glasner bleibt das Finale am 18. Mai in Sevilla. Zehntausende Eintracht-Fans mit weißen Shirts hatten die katalanische Metropole in einen Ausnahmezustand versetzt - und sorgten nach einem Marsch zum Stadion auch in Barcas Fußball-Tempel für sagenhafte Stimmung.

In einem der größten Spiele ihrer Geschichte erwischte die Eintracht einen Traumstart. Jesper Lindström wurde von Barca-Verteidiger Eric Garcia zu Boden gerissen, Kostic ließ Nationalkeeper Marc-Andre ter Stegen vom Punkt keine Chance.

Katalanen übernehmen Spielkontrolle

Die Katalanen brauchten einen Moment, übernahmen nach dem frühen Schock aber wie erwartet die Kontrolle. Viel Ballbesitz, etliche Pässe - bis auf die Chancen für Pierre-Emerick Aubameyang (9.) und Ronald Araujo (18.) fehlten aber klare Abschlüsse. Die Eintracht verteidigte leidenschaftlich und setzte dazu immer wieder Nadelstiche. Mit einem Traumtor aus rund 20 Metern krönte Borre eine herausragende erste Halbzeit. Mit dem Ergebnis war Barca zur Pause gut bedient, Ansgar Knauff (44.) verpasste den dritten Treffer knapp.

Der fünfmalige Champions-League-Sieger kam mit Wut aus der Kabine. Aubameyang traf den Ball aus kurzer Distanz nicht (48.) und scheiterte wenig später an Eintracht-Torhüter Kevin Trapp (56.). Trotz des steigenden Drucks konterte Frankfurt weiter mutig, ter Stegen rettete gegen Jesper Lindström (58.) - dann traf erneut Kostic.

Frankfurt kämpfte defensiv weiter um jeden Meter und setzte der spielerischen Klasse des Favoriten Wille und Leidenschaft entgegen. Als Kostic einen schnellen Gegenangriff zum dritten Treffer vollendete, brachen auf den Rängen bei den Frankfurter Fans alle Dämme.

Die Stimmen zum Spiel:

Xavi Hernandez (Trainer vom FC Barcelona): ”Es ist natürlich eine große Enttäuschung, aber so ist Fußball. Sie waren etwas besser in der ersten Halbzeit. Sie haben sehr viele Konter gefahren und die Kontrolle über das Spiel erhalten, dann dieser Elfmeter und das wunderbare Tor. Haben es in der zweiten Halbzeit versucht, waren heute nicht gut genug und unser Tor kam viel zu spät, Gratulation an die Eintracht.”

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): ”Unglaublich, was sie heute auf dem Feld geleistet haben. Hintenraus wurde es noch mal unnötig spannend, haben jedoch 85 Minuten überragend gespielt. Ein riesen Kompliment an das Team und die Fans, die uns immer unterstützt haben - ein wunderbarer Abend!”

Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt): ”Dafür gibt’s kein Wort – niemand hat das erwartet. Wir wussten, dass wir sehr viel leiden müssen, dass sie viel Ballbesitz haben und ihren Stil spielen werden. Wir waren 90 Minuten konzentriert, wussten aber, dass wir Chancen bekommen werden und haben unsere Konter gut genutzt. ”

Sebastian Rode (Eintracht Frankfurt): "Wir haben ein überragendes Spiel gemacht, es hat schon angefangen beim warm machen, als wir die Fans gesehen haben. Absolute Gänsehaut und dann will man sich auch zerreißen für den Traum und gewinnen."

Das fiel auf: Barcelona ihrer Stärken beraubt

Was die Katalanen in letzter Zeit sehr stark gemacht hat, war das direkte Umschalten und ein schnelles vertikales Spiel. Dies hat die Eintracht heute aber von Beginn an unterbunden. Die SGE überließ Barca schon früh den Ball, stand defensiv kompakt und zwang die Hausherren auf die Außen. Bei Balleroberungen ging es bei der Eintracht dann schnell, immer wieder rannte Barcelona in gefährliche Konter.

Die Statistik: 5

Die Eintracht hat keines seiner fünf Auswärtsspiele bei spanischen Mannschaften in UEFA-Wettbewerben verloren. Keine andere Mannschaft trat derart oft in Spanien an, ohne zu verlieren.

(mit SID)

