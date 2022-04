Die Gäste aus Spanien, die am Wochenende Sevilla mit 1:0 bezwingen konnten, prüften bereits nach drei Minuten Kevin Trapp im Gehäuse der SGE. Der Schlussmann der Adler konnte den Schuss von Ferran Torres allerdings stark parieren. Ansonsten spielte in der Anfangsphase nur die Elf vom Main. In der sechsten Spielminute hatte Djibril Sow dann nach einem herrlichen Zuspiel von Jesper Lindström die Führung auf dem Fuß, vergab aber zentral aus zehn Metern kläglich.

Barcelona agierte wie gewohnt mit viel eigenem Ballbesitz, präsentierte sich offensiv aber oft zu harmlos. Pierre-Emerick Aubameyang kam noch zu einer der besseren Chancen in der 17. Minute. Sein Schuss aus spitzem Winkel traf aber nur das Außennetz. Bereits nach 23 Minuten war der Arbeitstag von Gerard Piqué beendet, er musste nach einer Aktion ohne Fremdeinwirkung den Rasen verlassen.

Ad

Rund eine Viertelstunde später zeigte Schiedsrichter Srdjan Jovanovic auf den Punkt und sprach der Eintracht einen Strafstoß zu. Nach einer starken Hereingabe von Filip Kostic konnte Marc André ter Stegen den Ball nicht unter Kontrolle bringen. Sergio Busquets musste den Schussversuch von Rafael Borré per Grätsche unterbinden. Nach Ansicht der Bilder am VAR-Monitor nahm Referee Jovanovic den Strafstoß allerdings wieder zurück. Busquets hatte zuerst den Ball und erst danach das Bein des Gegners getroffen.

La Liga Im Werben um Lewandowski: Diesen Star bietet Barça zum Tausch VOR 12 STUNDEN

Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff belohnten sich die Hessen schließlich für ihren leidenschaftlichen Auftritt. Nach einer Frankfurter Ecke landete der zweite Ball im Rückraum, wo Ansgar Knauff mit rechts die Kugel humorlos in Richtung Tor jagte und zum Führungstor im rechten Winkel unterbringen konnte (48.).

Nach etwas mehr als einer Stunde reagierten die Gäste mit einem Doppelwechsel, brachten Frenkie de Jong und Ousmane Dembélé in die Partie. Dieser sollte sich sofort bezahlt machen. Nur wenig später schickte Dembélé de Jong auf die Reise in Richtung Frankfurter Strafraum. Per Doppelpass mit Torres hebelte der Niederländer schließlich die Defensive der Adler aus. Torres konnte aus zehn Metern zentral vor Trapp das 1:1 erzielen (66.).

Nach einem Platzverweis gegen Tuta in der 78. Minute musste die SGE die Schlussphase mit zehn Spielern absolvieren und sogar noch um das Remis bangen. Der FCB konnte aber keine Lücke im Abwehrverbund der Hessen entscheidend nutzen.

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Dembélé und de Jong bringen die Wende für Barcelona

Lange Zeit wirkten die Gäste aus Spanien vollkommen indisponiert. Die Verteidiger kamen immer einen Schritt zu spät, die Angreifer hingen vorne in der Luft. Nach einer blutleeren ersten Halbzeit erfolgte nach Wiederanpfiff die Quittung für die Katalanen. Ansgar Knauff setzte mit seinem herrlichen Schuss in den Winkel den FCB gewaltig unter Schock. Als Xavi Hernández dann nach einer guten Stunde seine beiden Hochkaräter von der Bank ins Spiel brachte, kippte dieses prompt zugunsten von Barcelona. Beide waren direkt am Ausgleichstreffer beteiligt und brachten im Verlauf der Schlussphase sogar die Adler noch an den Rand einer späten Niederlage. Wohl dem, der solch eine Qualität von der Bank aus nachlegen kann.

Die Statistik: 8

Die Eintracht hat keines ihrer letzten acht Spiele gegen spanische Gegner im Europapokal verloren. Das ist die aktuell längste Serie aller deutscher Teams gegen spanische Vereine.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Seleção statt City? Brasilien lockt Guardiola

Schuh verloren - Kollege hilft mit den Zähnen (!) aus

Europa League Der neue Messi(as): Wie Super-Talent Pedri Barça in die Spur bringt VOR 13 STUNDEN