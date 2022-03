Europa League: Eintracht Frankfurt - Betis Sevilla live im TV, Livestream und Liveticker

Eintracht Frankfurt - Betis Sevilla live im TV, Livestream und Liveticker: Frankfurt muss am Donnerstag, 17. März um 21:00 Uhr Uhr im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Betis Sevilla antreten. Das Duell wird in Deutschland live im TV bei RTL übertragen. Bei RTL+ gibt es einen Livestream. Eurosport.de bietet zur Partie einen Liveticker an. Alle Infos zur Partie gibt es hier.