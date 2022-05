"Referee! Das ist so schlecht! Den ganzen Abend schon so schlecht!" rief Rice dem Unparteiischen hinterher. Doch dabei blieb es nicht. Als Gil Manzano nicht auf Rice reagierte, legte dieser nach: "Wie kannst du nur so schlecht sein? Ernsthaft, du bist doch verdammt noch mal gekauft. Das ist verdammte Korruption!"

Auf welche angebliche Fehlentscheidung sich der englische Nationalspieler bezog, blieb offen. Gil Manzano hatte West Hams Abwehrspieler Aaron Cresswell nach Ansicht der VAR-Bilder aufgrund einer Notbremse berechtigterweise in der 19. Minute die Rote Karte gezeigt.

Kurz vor Schluss verwies er Hammers-Trainer David Moyes des Innenraums, weil der 59-Jährige beinahe einen Balljungen abgeschossen hatte . Auch in dieser Szene war die Entscheidung des Schiedsrichters alternativlos.

Die verbale Entgleisung dürfte nicht folgenlos bleiben. Rice könnte im Falle einer Ermittlung durch die UEFA eine Strafe oder gar Sperre drohen. Dass der 23-Jährige auch in der kommenden Saison für West Ham aufläuft, gilt als unwahrscheinlich. Gleich mehrere Top-Klubs – darunter der FC Chelsea, Manchester City und Manchester United - sollen um den gebürtigen Londoner buhlen.

