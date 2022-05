"Ich entschuldige mich dafür", zeigte sich Moyes einsichtig, scherzte aber auch: "Es war ein schöner Volleyschuss für mich."

Der Ausraster des West-Ham-Teammanagers in der 78. Minute des Halbfinal-Rückspiels in der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und West Ham United (1:0) wurde von den TV-Kameras eingefangen. Folgerichtig sah Moyes von Schiedsrichter Jesus Gil Manzano die Rote Karte, was die Gemüter jedoch zusätzlich erhitzte. Es entwickelte sich im Anschluss eine Rudelbildung zwischen Spielern und Verantwortlichen beider Klubs.

Auch Frankfurts Trainer Oliver Glasner äußerte sich nach dem historischen Final-Einzug der Eintracht zu jenem Eklat und verurteilte die Aktion seines Trainerkollegen. "Das weiß er selber, eine unnötige Aktion in der Emotion", erklärte der 47-Jährige, der mit Blick auf seinen eigenen Aussetzer beim Gruppenspiel in Piräus mit einem Augenzwinkern ergänzte:

"Man sieht, dass David Moyes technisch nicht so versiert ist wie ich. Ich habe in Piräus in die Zuschauer geschossen und er hat den Balljungen getroffen - wahrscheinlich weil er ein paar Jahre älter ist."

Moyes schießt gegen Frankfurt

Moyes dagegen war nach dem Halbfinal-Aus seines Teams weniger zu Späßen aufgelegt und übte scharfe Kritik an Eintracht Frankfurt.

Die Ursache für seine Empörung war das Verhalten der Hessen bei der Roten Karte gegen Verteidiger Aaron Cresswell (17. Minute nach Videobeweis) aufgrund einer Notbremse. "Ich bin sehr enttäuscht von der Reaktion der Bank von Eintracht Frankfurt. So kann man nicht reagieren. Ich hoffe, meine Bank würde das nicht tun", wetterte der 58-Jährige.

Moyes zeigte sich über das Ergebnis "enttäuscht, aber sehr stolz auf die Spieler, wie wir mit zehn Mann gespielt haben".

Glasner bis zum Schluss angespannt: "Wenn das ManCity passiert..."

